Encarnación Lemus, premio Nacional de Historia: «Estoy sorprendida y muy feliz»

«He recibido unas 60 llamadas a lo largo del día, estoy sorprendida y muy feliz». Habla Encarnación Lemus López (Villafranca de los Barros, ... 1960), que este martes fue galardonada con el Premio Nacional de Historia de España correspondiente al año 2023, por su obra 'Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas', a propuesta del jurado. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, Lemus explicaba este martes que supo hace unos meses que su obra fue propuesta para este premio. «Sabía que este podía ser un buen libro, pero cuando me llamaron del Ministerio de Cultura me quedé muy sorprendida, de hecho me costó un poco enterarme», explica en conversación telefónica con HOY esta mujer que ha estudiado profusamente la historia de la primera mitad del siglo XX español, con especial atención a fenómenos como el exilio. La encargada de transmitirle la noticia a la historiadora fue María José Gálvez Salvador, directora general del libro.

Su obra aborda la importancia de la Residencia de Señoritas, una institución que fundó la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) y que ayudó a mujeres de la conocida como la Edad de Plata de la cultura española «a tener formación, profesiones y encontrar trabajos». Fomentó la formación universitaria en mujeres e hizo que muchas de ellas fueran «pioneras», destaca Lemus, que se sumergió en los archivos de la fundación Ortega Marañón para dar forma a esta obra que presentó el pasado mes de julio en la Biblioteca Pública de Cáceres. Para la autora este libro tiene «muchas lecturas», muchas formas de acercarse a él, pero que pretende una enseñanza, y es el carácter aventurero de las mujeres de la Residencia de Señoritas.

La institución, que había sido creada en 1915 por la pedagoga María de Maetzu cerró sus puertas en 1939, una vez terminada la guerra. Lemus señala que fue transformada en una institución afín a la Falange, por lo que cambió por completo el concepto que de la mujer tenía la República.

La autora, ligada al mundo universitario andaluz, no ha perdido nunca las raíces villafranquesas. «Voy cada 15 días a mi pueblo, porque allí tengo mi familia». Pero rechaza las etiquetas. Le gusta, dice, sentirse de todos los lugares a los que está ligada por distintos motivos, sin dejar ninguno de lado, sin establecer prioridades. «De Andalucía, de Villafranca, española, ciudadana del mundo».

Mirada renovada

El jurado ha destacado su obra «por ofrecer una mirada renovada sobre una de las instituciones clave en la incorporación de las mujeres al proceso de modernización social de España». Asimismo, ha destacado que 'Ellas. Las estudiantes de la Residencia de Señoritas' es «una biografía coral, escrita con gran elegancia y con un enfoque original».

«Se trata de un retrato generacional y socioprofesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina», ha señalado el fallo.

Además ensalza que Lemus, «con un enorme esfuerzo documental y apoyándose en fuentes alternativas, deja que tomen la voz las auténticas protagonistas, 1.300 mujeres que en su mayoría llegaron a Madrid de otras partes de España para comenzar una verdadera transformación social y cultural».

Ampliar Portada de la obra de Encarnación Lemus que ha recibido el Premio Nacional de Historia. HOY

Explica el ensayo de Lemus cómo en 1910 se levantó la restricción para que las españolas pudieran ingresar oficialmente en todos los niveles de la educación y se concede por tanto la libertad de acceso a la Educación Superior. Por entonces, en el curso 1909/1910, veintiuna españolas estudiaban en las aulas universitarias y, de hecho, entre 1910 y 1920 su presencia siguió siendo más bien anecdótica. Pero la Residencia de Señoritas consiguió implantar a lo largo de la década de los veinte un nuevo modelo de mujer y Lemus analiza su historia y su significado.

Especializada en la historia de las mujeres, entre los trabajos de Lemus destacan: 'Republicanas de Postguerra', 'Las andaluzas y la política, y 'Cárcel de amor'. Es también autora de 'El exilio republicano en Chile' y 'El exilio republicano español en América Latina'. Ha firmado trabajos como 'París, ciudad de acogida', 'El exilio español en los siglos XIX y XX', 'Desde la revolución de los claveles a la marcha verde' o 'La cuestión del Sahara: una visión desde el Quai d'Orsay'.

Trayectoria

Ha sido profesora en las Universidades de Santiago y de Valparaíso en Chile y en la Universidad de Puerto Rico, en Denis-Diderot París y en la Universidad de Michigan, además de investigadora en el Instituto del Tiempo Presente de París. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Andalucía en la Historia y del Seminario Permanente de Historia Contemporánea del Centro de Estudios Andaluces, y es miembro del Grupo de Priego, Comité Científico del Patronato Niceto Alcalá-Zamora de Priego.

El jurado que la ha premiado ha estado presidido por Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado prestigiosas figuras del ámbito académico como el catedrático de Historia Contemporánea de la UEx Enrique Moradiellos García, la académica de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid Estrella de Diego, el economista Ricardo Sanmartín Arce, María Soledad Campos Díez, secretaria general de la Academia de Ciencias Sociales de Castilla La Mancha, entre otros muchos, de diferentes instituciones.