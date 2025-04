R. C.

Rosa Palo Domingo, 20 de abril 2025, 00:06 Comenta Compartir

Cuando Ángeles Agrela era una chiquilla que dibujaba sin parar en Úbeda, no sabía que su afición la llevaría a convertirse en una de las artistas contemporáneas con mayor reconocimiento internacional. Tampoco que su obra, que explora la representación artística de la mujer a lo largo de la historia y que se manifiesta a través de la pintura, el tejido, la fotografía, el videoarte o la escultura, acabaría siendo expuesta en medio mundo, reconocida con prestigiosos galardones y formando parte de colecciones y museos. Agrela disfrutaba, y disfruta, dibujando, algo que se percibe en sus últimas series de retratos femeninos, llenos de color y no exentos de una cierta ironía, en los que utiliza el cabello como símbolo por sus connotaciones culturales e históricas.

Uno de dichos retratos, intervenido por el artista Pepo Devesa con caracteres coreanos, es este año la imagen del cartel de la 30 edición del festival cartagenero La Mar de Músicas, dedicado a Corea del Sur.

–¿Con qué artista se tomaría el aperitivo del domingo?

–Con cualquiera que no sea muy egocéntrico y que no hable solo de su arte.

–¿Qué supone para usted que una de sus obras sea la imagen del festival La Mar de Músicas?

–Ha sido un placer hacer el cartel de un festival que tanto admiro. No siempre colaboramos tanto las diferentes disciplinas en el arte, y es de alabar que la organización confíe en artistas de otro campo y deje total libertad.

–He leído que era una niña que dibujaba sin parar.

–Es cierto, eso me dicen los que me rodeaban. Bueno, todo el mundo dibuja mucho de pequeño y luego lo deja. Pero yo creo que, tanto entonces como ahora, dibujando es cuando paso los mejores momentos de mi vida.

–En su trabajo hay una revisión de cómo lo femenino se ha representado a lo largo de la historia del arte.

–Mi intención es aportar una visión contemporánea propia a la representación de lo femenino por medio del arte, que uso como una herramienta para trastocar los arquetipos tradicionales de la feminidad y la belleza y reelaborarlos en el contexto actual con cierto sentido del humor, de lo absurdo y, a veces, también de lo siniestro.

–Ahora somos nosotras mismas las que, de alguna manera, construimos nuestra propia imagen en las redes sociales.

–Efectivamente, como mujer me planteo la exigencia social de construir esa imagen con la que nos mostramos a los demás y cómo esta imagen construida acaba sobreponiéndose a nuestra propia desnudez, en la que nos reconocemos menos que en la construcción.

–El cabello tiene una extraordinaria presencia en su obra. A veces acompaña al rostro, otras, lo oculta, incluso lo oprime.

–El cabello tiene connotaciones culturales e históricas muy fuertes, y aquí es donde recae la mayor parte de la carga simbólica de mi trabajo. A veces lo uso como símbolo de poder y autoestima, pero otras, parece sofocar al personaje. Puede ser una herramienta para camuflarse en un entorno y desaparecer, pero a la vez eso hace que la persona retratada luzca más extraña e inquietante. Cada obra tiene su propia historia y desarrollo. El cabello es poder y culpa, homogeneización e individualidad, obligación y libertad. En algunas culturas es, directamente, un peligro. Es algo que crece de ti, eres tú misma y tienes que decidir cómo quieres vivir con él, pero no lo puedes ignorar ni los demás lo ignoran. Por eso me resulta tan fascinante y me sirve para explorar estas cuestiones usando la metáfora.

–Supongo que, a nivel técnico, no tiene que ser nada fácil pintar el cabello. Como mínimo, requerirá mucha paciencia.

–Sí, es cierto, pero necesito que sean bellos en su ejecución, en los detalles, en las gamas cromáticas, incluso en su aspecto puramente pictórico más abstracto. Es una herramienta más para llegar a ciertos límites de sofisticación que estoy buscando y así conseguir que la ejecución formal apoye al máximo al objetivo conceptual.

–Utiliza el tejido, el videoarte, la escultura, la fotografía o la pintura. ¿Cómo decide qué técnica emplear para cada proyecto?

–No es fácil encauzar cada serie y darle forma conceptual y técnicamente, pero, al final, el estilo o la técnica los afronto solamente desde el punto de vista de la idoneidad; nunca son el fin. El trabajo que estoy haciendo ahora está muy relacionado con el retrato, por eso son idóneos el dibujo y la pintura.

–También le interesa la relación de la moda con el arte. Para usted, ¿qué diseñadores pueden ser considerados artistas?

–La moda me gusta toda, y creo que todos los grandes diseñadores, de una manera u otra, son artistas. Puedo nombrarte el trabajo de Alexander McQueen, Iris van Herpen o Rei Kawakubo de Comme des Garçons, entre muchos otros, quienes, además de hacer ropa para el uso diario, son conocidos por sus diseños de alta costura que difuminan la distinción entre ropa y escultura y, a veces, ignoran las fronteras entre lo masculino y lo femenino.

–Para su trabajo, la inteligencia artificial ¿es una aliada o es el enemigo a batir?

–Es una herramienta que yo no uso de momento, pero una herramienta al fin y al cabo y, por tanto, una aliada. Estaría más preocupada si mi trabajo consistiera en satisfacer peticiones de otros, en cuyo caso yo sería la herramienta y podría ser sustituida, pero no es así.

Temas

Arte