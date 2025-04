Un culto de película a los Blues Brothers, de la biografía a los tributos

Cuando los actores John Belushi y Dan Aykroyd aparecieron en 'The Blues Brothers' (traducida como 'Granujas a todo ritmo') dieron vida a un par de ... hermanos con el soul en las venas, con un estilo muy reconocible con el traje, el sombrero y las gafas oscuras, con una buena causa y malos modales. Más de 40 años después siguen de plena actualidad, gracias a la edición de un libro y a las taquillas agotadas de una banda tributo española en los clubes donde pasa.

En 'The blues brothers. Granujas a todo ritmo', editado por Libros del Kultrum, su autor Daniel de Visé elige un subtítulo que resume los cimientos que sostienen al mito de ese par de hermanos. «Una amistad épica, el auge de la improvisación y el nacimiento de un nuevo género cinematográfico: la comedia musical de acción».

Los personajes nacieron, en realidad, como una colaboración en un 'late show' norteamericano y saltó a la gran pantalla, bajo la dirección de John Landis. Con cameos musicales de estrellas como Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, John Lee Hooker o Cab Calloway, llevaron a otro público un consagrado género con temas originales como 'Shake a tail feather', 'Everybody needs somebody to love', 'The old landmark', 'Think', 'Minnie the moocher', 'Sweet home Chicago' o 'Jailhouse rock'.

Esa esencia sigue viva aún hoy en salas de concierto que acogen a las bandas tributo en varios países. En España, están los Blue Brothers –así sin 's' en la primera palabra–. Los dos cantantes, Pepo y Dani, se meten en el papel y les respalda una buena banda de seis músicos que bordan las canciones. Suelen tener una presentación mensual, siempre con el cartel de 'sold out' colgado y un público entregado a la época. Como sucedía en los conciertos de la banda original que tuvo una vida propia paralela a la película.

Ray-ban y casetes

Ambos artistas, Aykroyd y Belushi, destilaban 'rythm and blues' pero asegura De Visé -también es autor de una exhaustiva biografía de B. B. King- que la idea partió de Belushi. «Se compró un sombrero de fieltro marrón, unas Ray-ban negras y un traje oscuro. Se llenó los bolsillos de casetes (...) Empezó a visitar clubes de Manhattan, vestido con su atuendo, aprovechando su fama para saltar al escenario con varias bandas y cantar (...) estandars de blues».

A la otra mitad artística le pareció «divertido montar un pequeño espectáculo que homenajeara a los compositores afroamericanos» y siguieron adelante.

El culto se prolongó veinte años después cuando el FBI encontró una copia con 20 minutos extras, que se reeditó como 'The Blues Brothers 2000', y no se apagó ni siquiera con la muerte de Belushi en los ochenta. Al contrario, De Visé encuentra que tras fallecer algunos de los colaboradores, como Charles (2004), Brown (2006) o Franklin (2018) sus actuaciones en la película consolidaron la película en la cultura popular.