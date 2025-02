Rubén Blades, nacido en Panamá hace 74 años, es abogado, cantautor, ganador de 14 premios Grammy, actor de cine y televisión y expolítico: quedó tercero en las elecciones a presidente de su país en 1994 y fue su ministro de Turismo entre 2004 y 2009.

El próximo 18 de julio recibirá en Cartagena el Premio La Mar de Músicas 2023, el festival que lo festeja «por haber afirmado el sentido social de la música popular bailable que llevó de lo marginal a lo político, convirtiéndose en el gran cronista de la realidad social y política de una Latinoamérica que se vio reflejada en una obra redonda y consecuente, con álbumes como 'Siembra', junto a Willie Colón, o 'Buscando América'».

Hay un recuerdo de su infancia al que recurre porque le hace sonreír: lo protagoniza su perro. Sabe como nadie que «la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios». Y sí, 'Pedro Navaja' o 'Pablo Pueblo' te conmueven mientras no quieres que cese el baile.

- ¿Usted anoche qué soñó?

- Que soñaba un sueño ajeno.

- ¿En qué momento está el hombre Rubén Blades?

- Voy a cumplir 75 años y tengo más pasado que futuro.

- ¿Y cómo lleva el paso del tiempo?

- Suavecito.

- ¿Qué niño fue?

- Curioso.

- ¿Qué recuerda de su madre y qué le enseñó?

- Recuerdo su sonrisa, y me enseñó a creer en lo posible.

- ¿Y qué heredó del carácter de su padre?

- Sobriedad, discreción, y el no depender de lo material ni tampoco del qué dirán.

- ¿Cuándo descubrió usted que esto de vivir no es fácil?

- Cuando a los cinco años aún no aprendía a atarme los zapatos.

- ¿Cómo andan el músico y actor?

- El actor está por el momento desempleado. Acabé mis ocho temporadas como Daniel Salazar [un refugiado de El Salvador sobreviviente del apocalipsis zombie] en la serie 'Fear the walking dead'. El músico está activo, con Roberto Delgado y su orquesta y la gira Salswing Tour, gracias a la bondad del público, entre el cual se encuentra el maravilloso pueblo plurinacional de España.

- ¿Cuándo volverá a ponerse delante de las cámaras?

- En enero, con Zoe Saldaña.

- ¿A la música qué le debe?

- A la música le debo una alegría y satisfacción espiritual que no cesan, mantener contacto con personas excepcionales y entender la necesidad de trabajar en conjunto para alcanzar la meta. El éxito nunca es de una sola persona y los grupos con los que he trabajado lo demuestran; sin ellos no habría Rubén Blades.

- ¿Y qué le ha aportado usted?

- La posibilidad de proponer direcciones, el documentar nuestras realidades y la necesidad de solidarizarnos para alcanzar nuestras expectativas.

Quejas y avisos

- ¿Para qué compone y canta?

- Para comunicar, proponer, documentar, quejarme...; ¡hay que avisar para no cometer los errores del pasado! También para poder mantenerme y cumplir con mis obligaciones. Todo ello sin basar mi felicidad en la infelicidad de otra gente.

- ¿Lo mejor?

- ¡No me he muerto!

«La gente pretende que le hagan la tortilla sin que se rompan los huevos»

- ¿Ha vuelto a toparse con ese fantasma que decía usted que habitaba en su casa?

- ¡Ya no me visita desde que fui hacia él y le pregunté su nombre!

- ¿Cómo convive consigo mismo?

- Aceptablemente. Tengo mis prioridades y valores claros y la suerte de tener cero crisis. No atravieso tormentas existenciales, solo algún aguacerito.

- ¿Qué aprendió para bien de su experiencia política?

- Que se pueden realizar cambios positivos desde la Administración Pública; también comprobé que el poder no tiene por qué ser necesariamente corrupto y confirmé siendo ministro que no te compran si no te vendes.

- ¿Y qué le decepcionó?

- La gente pretende que le hagan la tortilla sin que se rompan los huevos, y que se le despierte solo cuando ya todo esté arreglado. También descubrí que hay personas que creen que nada debe hacerse por primera vez.

- Dijo usted: «Empoderamos a los políticos para que nos jodan y eructen nuestros sueños».

-Así es, ¿no los oyen eructando y a la gente quejándose? Arruinan la política porque lo permitimos, dejándola en manos de gente sin imaginación ni intención de servicio.

- Latinoamérica, ¿qué tormentas atraviesa hoy?

- Las que se encuentra toda criatura en su evolución hacia la madurez. Estamos apenas en una fase del proceso.

- ¿Qué defiende?, ¿a qué se opone?

- Defiendo la posibilidad del cambio a mejor, y rechazo la maldad y la corrupción que pretende controlar y evitar esa posibilidad.

- ¿Del presente qué le sorprende más?

- Somos la sociedad con más acceso a la información en la historia del mundo y, sin embargo, corremos el peligro de morir a causa de nuestra ignorancia.

«Hay que preguntarse por qué hay millones de personas que apoyan lo inapoyable»

- ¿Qué le mantiene viva la esperanza?

- Saber que si decidimos actuar, podemos cambiar las cosas. No renuncio a que eso sea posible, por mucho que la sinrazón asuma el control de las cosas.

- ¿Qué recomienda a las nuevas generaciones?

- Leer, conocer lo que les precedió, educarse para entender mejor su presente y proyectar un mejor futuro.

- ¿Para vivir que es lo fundamental?

- Solidaridad, consideración y empatía.

- ¿E innecesario?

- Mejor no encojonarse porque las cosas no son como uno las quiere.

- Respeto.

- Beneficia a los demás y nos hace mejores seres humanos. También es importante mostrar afecto y consideración hacia los otros.

- ¿Qué personajes de los que ha conocido le han 'sobrecogido'?

- Muchos: Rosa Parks, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Tito Puente, Bob Dylan, Lou Reed, Gabo, Víctor Boa, Miles Davis, Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, Harrison Ford, Vanessa Redgrave, Sidney Lumet, Ron Carter, Paco de Lucía... A mí me sobrecoge el talento; ahora me sobrecoge el que tiene el Niño Josele.

- ¿Qué destacaría de Jack Nicholson y de Robert Redford, con quienes ha trabajado?

- Los dos son muy sencillos, inteligentes y curiosos. Y tienen buen sentido del humor y son amantes del arte y de la música.

Sensatez

- ¿Qué añadiría hoy a la letra de 'Pedro Navaja'?

- ¡Nada!

- La fama no es un sitio donde se vive, dice, ¿qué es entonces?

- Manejada bien es una ayuda, manejada mal destruye al que la utiliza.

- Le enseñaron desde pequeño a mantener los pies en la Tierra, ¿cómo se consigue?

- Siendo una persona íntegra; mantienes la sensatez cuando lo que piensas, dices, sientes y haces coincide. Si te desenvuelves entre parámetros que se contradicen, si no vives con coherencia, allá tú...

- ¿Qué es esencial?

- Tener curiosidad.

- No soy cura, ni psicólogo, ha dicho también, ¿pero le habría gustado serlo?

- ¡Hubiese podido serlo! Naturalmente yo tiendo a conversar, comunicar, entender y ayudar a establecer conexiones y puentes.

- ¿Se imagina teniendo que empezar de cero?

- Claro que sí, nunca me ha asustado; el reto estimula.

- ¿Qué recuerdo guarda de Gabriel García Márquez 'Gabo'?

- Tengo muchos, como la dedicatoria que me hizo en uno de sus libros: 'A Rubén, el contador de historias', o la vez que me llamó por teléfono en Nueva York y me dijo que yo era el desconocido más popular que él conocía.

«Mi censura consiste en no escuchar lo que considero ofensivo»

- ¿Por qué se hizo abogado?

- Lo veía como una posibilidad de crear una sociedad más justa.

- ¿Qué opina de Nayib Bukele, presidente de El Salvador?

- Mientras su pueblo lo apoye, su Gobierno respete los derechos humanos y su Administración se mantenga dentro de un marco legal, se sostendrá.

- ¿Qué ha aprendido sobre la capacidad humana de hacer el mal?

- Que no se agota, es incansable.

- ¿Por qué no le gusta escribir canciones sobre su propia relación con el amor?

- Porque hay otros que escriben mejor que yo sobre esos temas.

- ¿Cómo fue posible Trump?

- Por la estupidez y los prejuicios que residen en nosotros.

- Putin.

- El señor Putin se cree Stalin.

- ¿De qué se arrepiente?

- De mi terquedad, mi impaciencia...; sé que puede haber hecho algunas cosas mejor, como lo de mi hijo Joseph [Rubén Blades se realizó las pruebas de ADN en febrero de 2014; reconoció que tenía un hijo puertorriqueño, Joseph Vernes, de 39 años, y que además es abuelo de una, por entonces, adolescente de 13 años].

- ¿Cómo es hoy su relación con su hijo?

- En desarrollo... Joseph es una buenísima persona. Hoy casualmente está acá, en casa. Comeremos y hablaremos. Le daré un abrazo. Ser padre es una responsabilidad que enaltece el espíritu. Ver los ojos a través de otros ojos nos hace entender mejor la vida.

- ¿Qué supone para usted el Premio La Mar de Músicas?

- Es un reconocimiento que se otorga a todos los que me han ayudado a llegar adonde estoy.

- ¿Qué músicas actuales le gustan?

- Oigo poco la radio pero escucho la que me envían. Así descubrí a Stay Homas, excelente grupo.

- ¿Son admisibles en las letras de canciones el machismo, el racismo, la homofobia...?

- No creo en la censura impuesta por el Estado. Mi censura consiste en no escuchar lo que considero ofensivo, y la ejerzo a mi arbitrio, no porque me obligue a hacerlo un 'ente superior'.

- ¿Que las escuchen millones de personas las justifica?

- Hay que preguntarse por qué hay millones de personas que apoyan lo inapoyable.

- ¿Debe tener límite la libertad de expresión?

- Nunca impuesto por el Gobierno. ¿Quién censura al que censura? Cada persona es responsable de lo que dice y hace; hay gente que abusa de sus derechos, pero no confundamos las cosas: el derecho a la libertad de expresión es algo por lo cual todos debemos luchar, lo que no quiere decir que sea forzoso respetar la opinión expresada de manera irresponsable, falsa o injuriosa.

- ¿Rubén Blades es feminista?

- Soy humanista y eso incluye lo relacionado con la interrelación social.

- ¿Miedos?

- No tengo, vivo sin ellos.

- ¿Sigue con interés los avances en Inteligencia Artificial?

- Estamos fritos con la I.A. Deberíamos tratar de entender el peligro que significa la posibilidad de cancelar nuestra imaginación y someternos a la de un poder artificial, y solo por el supuesto beneficio de la comodidad.

- ¿La muerte es el final?

- Mi abuela decía que no, pero yo no lo sé. Mi lema es: 'Espera lo mejor y prepárate para lo peor'.