Save the Children recupera 'Historias para no dormir' Lydia Bosch y Dani Rovira, en el cortometraje. Un corto dirigido por el hijo de Ibáñez Serrador y protagonizado por Dani Rovira y Lydia Bosch denuncia que uno de cada cinco niños viven en zonas en guerra R. C. Madrid Lunes, 7 octubre 2019, 19:05

Treinta y siete años después de la emisión del último capítulo en la televisión, 'Historias para no dormir', el formato de terror televisivo ideado por Narciso Ibáñez Serrador, vuelve en un corto benéfico protagonizado por Dani Rovira y Lydia Bosch y dirigido por Alejandro Ibáñez, hijo del realizador. Ibáñez ha culminado este proyecto, bautizado 'Reality', en el que se embarcó también su padre y que no pudo finalizar, ya que falleció el pasado 7 de junio. Realizado conjuntamente con la organización Save the Children, el corto busca «visibilizar el mayor miedo que puede sentir un niño», vivir un conflicto armado.

«En un primer planteamiento mi padre iba a estar en la introducción, pero tras su fallecimiento se ha convertido en un homenaje a él, y estoy agradecido porque para mi ha sido un momento para despedirme de él», explicó ayer Ibáñez en rueda de prensa en la Academia de Cine, según recogió Efe.

Ibáñez recordó que para su padre el cine y la televisión tenían como fin entretener pero también educar. «Con esta pieza queremos educar y concienciar del mal que hay ahí fuera y del sufrimiento que atraviesan muchos niños».

Andrés Conde, director general de Save the Children, explicó que actualmente hay en el mundo 420 millones de niños -uno de cada cinco y en aumento- que viven en zonas de conflicto armado. «Debemos ser capaces de empatizar con ese dolor si queremos acabar con él», subrayó.

Las estadísticas más recientes desvelan también que 142 millones de niños viven en zonas de conflicto de alta intensidad, donde en un año se producen más de mil muertes relacionadas con los combates.