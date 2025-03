Friedkin eterno

Todos creíamos que estábamos en el centro del mundo. Pensábamos que dirigir cine era el trabajo más importante, nos creíamos dotados de una especie de ... poder mágico». William Friedkin triunfó muy joven. Y entendió, al igual que toda una generación de cineastas que puso Hollywood patas arriba en los 70, que el éxito resulta más difícil de digerir que el fracaso.

El director de 'El exorcista', fallecido este lunes a los 87 años, debutó a los 27 con 'The People vs. Paul Crump', un documental sobre un preso en el corredor de la muerte. El filme era tan bueno que revisaron su caso y quedó en libertad. En 'Los chicos de la banda', un grupo de gays regalaba a un amigo por su cumpleaños un guapo chapero. Después vino 'French Connection' ('Contra el imperio de la droga'), el thriller de acción más influyente de su tiempo. Y acto seguido 'El exorcista', la película que redefinió el cine de terror moderno. Cuenta la leyenda que cuando el gran Lalo Schifrin le presentó la música del filme, Friedkin cogió la cinta, salió corriendo del estudio de sonido y la arrojó con todas sus fuerzas al aparcamiento de enfrente. «Suena a marimba mexicana. Y yo odio la puta música mexicana».

Es normal que se le subiera a la cabeza y que después no terminara de encontrar su sitio en la industria, a pesar de firmar peliculones como 'Carga maldita', 'A la caza' y 'Vivir y morir en Los Ángeles'. Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Hal Ashby, Michael Cimino y Bob Rafelson, entre otros, dieron testimonio de tiempos turbulentos a través de un puñado de películas dirigidas a un público adulto, cuando todavía los ejecutivos no decidían nuestros gustos y la edad media de los espectadores superaba los once años. La mayoría de ellos se destruyó a sí mismos en el proceso.