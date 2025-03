Peter Bogdanovich, el cinéfilo clásico El director de títulos como 'La última película', 'Luna de papel' o '¿Qué me pasa, doctor?' falleció este jueves a los 82 años

teresa flaño Jueves, 6 de enero 2022, 19:41 | Actualizado 22:16h.

Peter Bogdanovich fue uno de los primeros directores estrella; su nombre aparecía en los créditos antes que el de la mismísima Barbra Streisand. Firmó títulos como 'La última película', 'Luna de papel' o '¿Qué me pasa, doctor?'. También fue actor, e incluso participó en quince capítulos de 'Los Soprano' . Pero sobre todo fue un cinéfilo, un estudioso del cine que se codeó con nombres como Howard Hawks, Orson Wells, Frank Capra, King Vidor o John Ford, sobre los que escribió. Quizás por eso se pasó los últimos años de su vida añorando el celuloide de los años 50 y 60 del siglo pasado. El realizador nacido en Kingston (Nueva York) en 1939, en una familia que huyó de los nazis, falleció ayer a los 82 años en Los Ángeles.

Apasionado del cine clásico siempre tenía un ojo puesto en el cine que se hacía en Europa, fue uno de los representantes del llamado Nuevo Hollywood y predecesor de nombres como Scorsese, Coppola, Spielberg o Lucas.

Su formación cinematográfica fue autodidacta, –aseguraba que en su juventud veía 400 películas al año– y comenzó a escribir artículos para la revista Esquire. Como a muchos otros de su generación, fue Roger Corman quién le animó a que se pusiera detrás de la cámara. Juntos trabajaron en 'Voyage to the Planet of Prehistoric Women' (y 'Targets (El héroe anda suelto)', ambas en 1968.

La fama le llegó pronto. Con 32 años firmó 'The Last Picture Show (La última película)', una melancólica mirada a la vida cotidiana de unos jóvenes en un pueblucho de la América profunda donde la desaparición del único cine era la representación de lo que les deparaba el futuro.

«Más rápido»

De todos esos directores sobre los que escribió, compartió charlas y amistad, aprendió algo que lo trasladó a su forma de dirigir. Así por ejemplo recordaba que le preguntó a Frank Capra que por qué hasta sus dramas iban rápidos. «Me explicó que si interpretas una secuencia a la velocidad de la vida, parece lenta. Así que lo único que decía en el plató era 'más rápido'. Yo hago lo mismo. Entre toma y toma, solo susurro: Más rápido'», comentaba. Y así lo trasladó a su siguiente éxito '¿Qué me pasa, doctor?' (1972) donde Barbra Streisand y Ryan O'Neal son una traslación de Cary Grant y Katharine Hepburn de la 'Fiera de mi niña', de su admirado Howard Hawks.

Un año más tarde rodó otro de sus aclamados filmes 'Luna de papel' (1973), pero después productoras y público le fueron dando la espalda. Entre las películas que hizo posteriormente están 'Mask' (1985) –aseguraba que Cher era la actriz más complicada con la que había rodado– y 'Texasville', secuela de 'The Last Picture Show', donde volvió a poner de manifiesto su mirada melancólica y poética.

Antes, en 1981 dirigió 'Todos rieron', un intento de hacer un homenaje a Nueva York. Allí se enamoró de Dorothy Stratten, una playmate que fue asesinada por su marido cuando le iba a dejar por Bogdanovich. Para entonces ya había tenido un sonado romance con Cybill Shepherd. Su última película de ficción fue 'Lío en Broadway' (2014) y su último documental 'El gran Buster' (2018), de nuevo un recuerdo al cine clásico a través de Buster Keaton.

Zinemaldia

A lo largo de su carrera tuvo varios contactos con el Zinemaldia. En 1973 se llevó la Concha de Plata al mejor director y el Premio Especial del Jurado por 'Luna de papel'. Seis años después volvió a competir con 'Saint Jack, el rey de Singapur'.

En 1997 el certamen donostiarra le dedicó un ciclo con prácticamente toda su filmografía hasta entonces. Durante esos días de septiembre paseó su cuerpo enjuto y su profunda voz por el hotel María Cristina. Las entrevistas que concedió y la rueda de prensa que ofreció fueron verdaderas masterclass.

Películas destacadas 'El héroe anda suelto'. (1968).

'Directed by John Ford'. Documental (1971).

'La última película'. (1972).

'¿Qué me pasa doctor?'. (1972).

'Luna de papel'. (1974).

'Sain Jack, el rey de Singapur'. (1979)

'Todos rieron'. (1981).

'Máscara'. (1984).

'Texasville'. (1990).

'¡Qué ruina de función!'. (1992).

'Esa cosa llamada amor'. (1993).

'Runnin' Down a Dream'. Documental (2007).

'Lío en Broadway'. (2014).

'El gran Buster'. Documental (2018).

