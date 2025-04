Sandy dice adiós para siempre

Daniel Roldán Madrid Lunes, 8 de agosto 2022 | Actualizado 09/08/2022 09:05h. Comenta Compartir

Sandy se gira. Sonríe. Saca la mano y se despide de todos sus amigos que se encuentran en la feria del fin de curso. A su lado, Danny conduce con el amor de su vida. Sandy, la niña pija que abandona los lacitos en el pelo y las chaquetas finas por la ropa de cuero y unos tacones rojos larguísimos, fue el papel con el que Olivia Newton-John se dio a conocer a todo el mundo, que se preguntaba quién era esa australiana que enamoraba hasta el tuétano a un jovencísimo John Travolta que venía de hacer bailar a todo el mundo con 'Fiebre del sábado noche'.

Este lunes por la noche, John Easterling, el marido de Newton-John, informaba que su esposa había fallecido a los 73 años en el rancho familiar del sur de California, rodeada de sus seres queridos, y por culpa del cáncer de mama al que se enfrentó durante más de tres décadas y que había reaparecido hace tres años por tercera vez. «Para mí, es mejor no tener ni idea de lo que me espera o saber cuánto vivió una persona con mi diagnóstico», señaló en la televisión australiana hace unos años. Su cáncer, al que venció en las dos primeras batallas en 1992 y 2013, estaba en etapa cuatro con metástasis.

A pesar de las dificultades por su enfermedad, ella siguió con la misión de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y la necesidad de fondos para luchar contra el cáncer. Llegó a subastar objetos de su película más icónica. Precisamente la familia pidió que se respetase su intimidad y que no se mandasen flores y se gastaran el dinero en donaciones para luchar contra esa enfermedad.

El gran público la conoció gracias a la película, pero Olivia Newton-John no era ninguna novata. Tenía 29 años (Cambridge, Reino Unido, 1948) cuando protagonizó el musical que le cambió la vida. Había comenzado su vida artística en Australia, a donde se había mudado con su familia cuando tenía cinco años y allí desarrolló su carrera musical. Primero con un grupo de compañeras del colegio y luego en solitario. Son 18 años grabó un single después de ganar un concurso de talentos.

Había publicado ocho discos antes de la película de Randal Kleiser, formó un dúo con Pat Carroll y se había presentado a Eurovision representando a Reino Unido con 'Long Live Love' en 1974. Terminó en cuarta posición en un concurso que venció ABBA con 'Waterloo'. Un año más tarde, llegó al número uno de las listas americanas con 'Have You Never Been Mellow' y se instaló de forma definitiva en Estados Unidos para cimentar su carrera musical centrada en el pop y el country.

'Grease' fue un tsunami. La versión en la gran pantalla del musical estrenado seis años antes, reventó la taquilla en 1978. Se estrenó un 16 de junio -en España hubo que esperar hasta el 22 de septiembre- y fue un éxito. Costó seis millones de dólares y recaudó casi 400 millones.

Incluso veinte años más tarde, cuando se reestrenó, consiguió otros 29 millones de dólares. Y a los 40 años de su exitazo, el elenco original se volvió a reunir, con Travolta y Newton-John vestidos igual que entonces. «Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre. ¡Tu Danny, tu John!», se despedía Travolta de su Sandy en las redes sociales. La insistencia de Travolta, que tenía 23 años entonces, fue fundamental para que hiciera la película. Ella aseguró que si no fuera por el actor americano, no la habría hecho.

Cinco años más tarde, ambos actores repitieron en la comedia romántica 'Tal para cual', que supuso un pequeño fiasco en taquilla. El público se esperaba algo más con brillantina, cuero, leggings y pantalones de pitillo y no fue nada de eso. Tampoco había funcionado entre el público 'Xanadú' (1980), la siguiente película de Newton-John tras 'Grease'. También era el musical, pero la mezcla de temas contemporáneos y clásicos no cuajo a pesar de la presencia de Gene Kelly y de ELO (Electric Light Orchestra).

A la par que realizaba sus películas más conocidas, Newton-John proseguía su carrera musical y logró el éxito también con 'Physical' (1981). A lo largo de su carrera consiguió cuatro premios Grammy. La actriz y cantante tuvo una hija Chloe con Matt Lattanzi con quien estuvo casada entre 1984 y 1995. Mantuvo un largo noviazgo con Patrick McDermott, que desapareció en extrañas circunstancias en 2005. Tres años más tarde se casaba con John Easterling, magnate y gurú de la salud. Ambos se habían conocido gracias a amigos comunes.

