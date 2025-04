Muere Itziar Castro, actriz y luchadora contra la gordofobia

Fernando Morales Viernes, 8 de diciembre 2023, 08:51 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

De manera repentina y con 46 años. La actriz catalana Itziar Castro murió durante la noche de este jueves en una piscina de la localidad gerundense de Lloret de Mar, donde se encontraba ensayando para un espectáculo de natación sincronizada. La familia emitió este viernes un breve comunicado en el que confirmaba la noticia y pedía respeto y privacidad durante estos momentos, aunque sí adelantan que habrá varios homenajes los próximos días para una persona reconocida no solo por su carrera en el mundo audiovisual sino también por su lucha en diversas causas sociales.

La noticia del fallecimiento de una actriz conocida por sus papeles en 'Vis a vis', 'Paquita Salas' o 'Campeones', se conoció en un primer momento por un mensaje que el director de cine Frankie De Leonardis publicó en su cuenta de X. «Itziar no sólo fue una actriz y artista talentosa, sino una incansable luchadora por sus ideales y creencias. Enfrentó cada desafío con una determinación y un coraje que inspiraron a muchos», escribió.

Hace apenas unos días la actriz acudía a la capilla ardiente de Concha Velasco para despedirse de ella. «Ha sido muy importante para mí. Por ella soy artista», explicaba emocionada. «Hoy se ha ido mi primer referente -escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecía con la actriz-. Allí lanzó un alegato y un «viva la vida y el espectáculo».

Quien ganó el premio a 'mejor actriz revelación' por la Unión de Actores y Actrices con 'Pieles' y nominada a los Goya con 'Pieles', no solo dedicó su vida al trabajo cinematrográfico sino que se conviritó en un icono de la diversidad en España. Y es que luchó contra la gordofobia y en defensa del colectivo LGTBI.

De hecho, su proyecto más reciente fue el corto titulado 'La cita' y dirigido por ella misma, estrenado el pasado 13 de octubre en los Premios Pávez. «Es un regalo que le hago a la Itziar adolescente que veía que ninguna actriz gorda era protagonista en ninguna comedia romántica, y un poco también un regalo a todas las personas que en algún momento han sentido que no tenían un lugar en el mundo», contó a ABC en una entrevista en septiembre.

Pero estos no fueron sus únicos trabajos. Y algunos, con polémica. Durante la edición de Operación Triunfo 2018 fue profesora de interpretación en la academia, pero su participación fue corta tras ser despedida en mitad del programa «por no conseguir los objetivos esperados en su área», explicaron en su momento desde la dirección del programa. Sin embargo, ella fue quien cinco años después, y no antes, decidió hablar sobre su despido repentino. Lo hizo hace tan solo un mes durante la emisión de un podcast en el que afirmó que fue «innecesario, sin tacto y sin educación». Una noticia que, aseguró, no esperaba al entrar en la última clase que ofreció en la academia.