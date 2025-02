Javier Bardem, 'Madres Paralelas', y Alberto Iglesias, nominados a los Globos de Oro

Iker Cortés Madrid Lunes, 13 de diciembre 2021 | Actualizado 14/12/2021 09:18h. Comenta Compartir

El director Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el compositor Alberto Iglesias son los tres españoles que optan a una estatuilla en los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y que hasta hace poco estaban en el aire tras la polémica suscitada el pasado año en torno a los casos de racismo y corrupción en el seno de la organización. A tenor de las nominaciones, 'El poder del perro', de Jane Campion, ya disponible en la plataforma Netflix, y 'Belfast', de Kenneth Branagh, que se estrenará el 7 de enero en España, ambas con siete candidaturas, son las películas que parten como favoritas de cara a la entrega de premios, que tendrá lugar el 9 de enero.

En el apartado de series, 'Succession' es la clara favorita. La ficción que retrata las disputas de la multimillonaria familia Roy ha obtenido cinco nominaciones, a mejor serie de drama, a mejor actor (con Brian Cox y Jeremy Strong) y a mejor actor y actriz de reparto (con las nominaciones de Sarah Snook y Kieran Culkin). Le sigue de cerca 'The Morning Show', de Apple TV+. Su desastrosa segunda temporada reúne cuatro candidaturas. Ambas competirán con 'Lupin' y 'El juego del calamar', las dos de Netflix, por el galardón de la mejor serie dramática.

Helen Hoehne, presidenta de la organización, y el rapero y también actor Snoop Dog han sido este lunes los encargados de anunciar la lista de nominados de cara a una ceremonia que aún no cuenta con una cadena de televisión que la retransmita.

'Madres paralelas', la última cinta de Almodóvar, está nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. El manchego consigue así su novena nominación para un premio que ya logró en el año 2000 con 'Todo sobre mi madre' y en 2003 con 'Hable con ella'. Tendrá que vérselas con 'Compartimento Nº 6', de Juho Kuosmanen (Finlandia); 'Drive My Car', de Ryûsuke Hamaguchi (Japón); 'Fue la mano de Dios', de Paolo Sorrentino (Italia), y 'A Hero', de Asghar Farhadi (Irán).

Para Javier Bardem, candidato al mejor actor protagonista en un drama por 'Being the Ricardos', es la quinta nominación. El madrileño ya recogió un Globo de Oro a mejor actor de reparto por 'No es país para viejos'. Ahora competirá con Benedict Cumberbatch, nominado por 'El poder del perro'; Will Smith, candidato por 'El método Williams'; Mahershala Ali, nominado por 'El canto del cisne', y Denzel Washington, por 'The Tragedy of Macbeth'. En la categoría a la mejor actriz dramática competirán Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Fae'), Olivia Colman ('La hija'), Nicole Kidman ('Being the Ricardos'), Kristen Stewart ('Spencer') y Lady Gaga ('La Casa Gucci').

Finalmente, Alberto Iglesias opta a la mejor música por la banda sonora de 'Madres paralelas'. Es su segunda nominación, pues ya fue candidato al premio en 2008 por la música de 'Cometas en el cielo'. Iglesias compite por el premio a la mejor banda sonora con Hans Zimmer por 'Dune', Germaine Franco por 'Encanto', Alexandre Desplat, nominado por 'La crónica francesa', y con Jonny Greenwood, candidato por 'El poder del perro'. Esta es la segunda nominación a los Globos de Oro para el compositor español, que ya fue candidato al premio en 2008 por la música de 'Cometas en el cielo'.

Alejándose ya de los españoles nominados y junto a 'Belfast' y 'El poder del perro', compiten en el apartado a mejor película dramática 'Coda', 'Dune' y 'King Richard', mientras que en el apartado de mejor comedia o musical están 'Cyrano', 'No mires arriba', 'Licorice Pizza', 'Tick, Tick... Boom!' y 'West Side Story'. Branagh y Campion se las verán con Maggie Gyllenhaal ('La hija'), Steven Spielberg ('West Side Story') y Denis Villeneuve ('Dune') en el apartado de mejor director.