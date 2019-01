Glenn Close: «Mujeres, tenemos que decir: puedo hacerlo y tengo derecho a hacerlo»

El discurso de Glenn Close

«Gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por este gran honor. Estoy muy honrada de estar aquí con mis hermanas compañeras de categoría. Hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco y me encantaría pasar más tiempo con vosotras. Todo lo que habéis hecho este año por lo que estáis aquí nominadas es espectacular, deberíamos recoger el premio juntas.

Quiero agradecer a Meg Wolitzer por escribir esta increíble novela y a Jane Anderson por adaptarla al cine. A Rosalie Swedlin y Claudia Bluemhuber (productoras de la película) por su pasión: ¡han hecho falta 14 años para hacer esta película! Me involucré en ella gracias a mis maravillosos Kevin y Franklin (agentes de la actriz) que me apoyaron y dijeron: es una gran historia y tenemos que aguantar hasta que suceda.

Ya sabéis, titulándose La buena esposa... Creo que es la razón por la que necesitó 14 años para ser rodada. Al interpretar a un personaje que es tan introspectivo pienso en mi madre, que toda su vida se difuminó ella misma en favor de mi padre. A los 80 años, ella me dijo: Siento que no he conseguido nada en la vida. Era tan terrible...

Creo que lo que he aprendido de toda esta experiencia es que, mujeres, somos cuidadoras, eso es lo que se espera de nosotras. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros maridos y, si somos afortunadas, a nuestros padres. Pero tenemos que encontrar nuestra aquello que nos hace sentir realizadas. Tenemos que seguir nuestros sueños y decir: puedo hacer y tengo el derecho de hacerlo«.

Cuando era pequeña, me sentía como Muhammad Ali, que decía sentirse destinado a ser boxeador. Yo me sentía destinada a ser actriz. Veía las primeras películas de la Disney y a Hayley Mills y me decía: ¡puedo hacer eso! Y aquí estoy hoy. En septiembre se cumplirán mis 45 años como actriz y no puedo imaginar haber tenido una vida más maravillosa.

Gracias a Björn Runge, que dirigió La buena esposa, que confió en el plano corto, que sabía dónde poner la cámara y cómo iluminar a los actores. A Jonathan Pryce, qué gran compañero. A mi hija Annie, que sentó las bases de este personaje. Te quiero, cariño. Muchas gracias».