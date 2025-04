Carme Elías, premiada por la Academia del Cine antes de que el alzhéimer le haga ir «marcha atrás»

E. P. Jueves, 25 de mayo 2023, 23:58 Comenta Compartir

La actriz Carme Elías ha recibido este jueves por la noche en Madrid la Medalla de Oro de la Academia del Cine 2023 entre elogios de compañeros de profesión, «por contribuir con su trayectoria profesional a mejorar el cine español» antes de que el alzhéimer le haga ir «marcha atrás».

«Creo haber aprendido las lecciones que me ha mandado la vida y espero seguir activa con el incondicional apoyo de mi querida familia. He aprendido mucho de lo vivido. Y, aunque ahora voy marcha atrás, desprendiendo, debido al amor que mi amigo Al (refiriéndose a la enfermedad, alzhéimer) siente por mis células, hoy queridos amigos, me alegro estar aquí, disfrutando vuestra compañía», ha expresado la actriz barcelonesa, de 72 años y visiblemente emocionada durante el acto.

El acto, en el que se han proyectado fragmentos de sus actuaciones a lo largo de su vida profesional, ha contado con lecturas de fragmentos por parte de varios actores y directores teatrales del libro en el que Elías muestra «un relato honesto y vitalista sobre el alzhéimer», 'Cuando ya no sea yo'.

En el libro referido la actriz relata sus vivencias y cómo lidia con su enfermedad, al que llama su «amigo Al», mientras trata de ahondar en sus recuerdos y en su personalidad, influida por los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera.

Durante el acto, personalidades del mundo de la cultura como Julieta Serrano, Roberto Enríquez, Juan Carlos Herrero, Carlos Hipólito o Gerardo Herrero han leído fragmentos de 'Cuando ya no sea yo' y han dedicado unas palabras de cariño a la autora.

Asimismo, también han intervenido durante el homenaje el actor y director Mario Gas, la actriz Marisa Paredes y la directora de cine Claudia Pinto, que han valorado no sólo las habilidades profesionales de la galardonada, sino también las personales.

Además, otros compañeros de profesión que no han podido estar en el evento como Silvia Abascal, Jaume Figueras, o Josep María Flotats han participado con un vídeo conjunto en el que reconocían la labor de la actriz.

De esta forma, la Academia del Cine ha reconocido la carrera de Carme Elías, que cuenta con premios tan importantes como el Premio Goya a mejor actriz protagonista por el filme 'Camino'.

