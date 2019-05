Cannes pisa fuerte con un programa de lujo Quentin Tarantino, será uno de los protagonistas en el Festival de Cannes. / Reuters El Festival de Cannes comienza el próximo martes con una firme apuesta por reafirmarse como el mayor certamen de cine del mundo, atrayendo a cineastas tan destacados como Quentin Tarantino o Pedro Almodóvar COLPISA/AFP Madrid Martes, 7 mayo 2019, 19:55

Con cineastas consagrados y estrellas planetarias, el Festival de Cannes arranca el próximo martes con una firme apuesta por reafirmarse como el mayor certamen de cine del mundo, atrayendo a realizadores tan destacados como Quentin Tarantino o Pedro Almodóvar.

En el ojo del huracán por su pulso con Netflix -excluido del Festival desde 2018- y en parte cuestionado por competiciones de menor perfil en las últimas ediciones, el festival seleccionó este año a pesos pesados: Terrence Malick, Ken Loach, los hermanos Jean Pierre y Luc Dardenne y Abdellatif Kechiche, quienes junto a Tarantino suman juntos 7 Palmas de Oro. Diego Maradona, Selena Gómez, Iggy Pop y Bono serán protagonistas en la alfombra roja, por la que un año más desfilará parte de la plana mayor del cine mexicano, especialmente el oscarizado director Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado del Festival.

Un reparto de miedo abrirá el certamen: con la comedia de zombis 'Los muertos no mueren', el cineasta estadounidense Jim Jarmusch hará deambular a Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton en una ciudad en la que los muertos salen de sus tumbas para atacar salvajemente a los vivos. Recién acabada e incluida en el último minuto, 'Érase una vez en Hollywood', con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, supondrá el regreso de Tarantino a Cannes, donde hace 25 años ganó la Palma de Oro con 'Pulp Fiction'.

Otro habitual del Festival pero a quien el máximo galardón se le escapó hasta cinco veces: Pedro Almodóvar lo intentará de nuevo con 'Dolor y gloria', su cinta más autobiográfica protagonizada por Antonio Banderas, junto a Penélope Cruz. También regresa a la competición el brasileño Kleber Mendonça Filho con su filme 'Bacurau' codirigido por Juliano Dornelles e interpretado por Sonia Braga. En la película, un director de cine viaja al interior de Brasil para rodar un documental y se da cuenta de que los habitantes esconden secretos peligrosos.

Al presentar hace tres años 'Aquarius', Mendonça protagonizó una sonada protesta en la alfombra roja contra el entonces presidente conservador Michel Temer. Curiosamente, Almodóvar y Mendonça Filho fueron los últimos cineastas iberoamericanos en aspirar a la Palma de Oro, ambos en 2016.

A competición

En total, 21 películas conforman la competición, entre estas 'El joven Ahmed' de los Dardenne y 'Sorry we missed you', de Loach. El estadounidense Terrence Malick presentará su película ambientada en la Segunda Guerra Mundial 'A Hidden Life', mientras que el canadiense Xavier Dolan competirá con el drama 'Matthias y Maxime'. Cuatro mujeres competirán por la máxima recompensa, todas ellas por primera vez, como la austriaca Jessica Hausner.

Al margen de la competición, La Croisette acogerá a Diego Maradona con motivo de un documental sobre su vida dirigido por el británico Asif Kapadia, autor también de una cinta sobre Amy Winehouse. Gael García Bernal presentará 'Chicuarotes', catalogada como una «inmersión profunda en la sociedad mexicana». Su compatriota Alfonso Cuarón, triunfante tras el éxito planetario de 'Roma', presentará una versión restaurada de 'El Resplandor'.

Argentina podría alzarse con una Palma de Oro al mejor cortometraje con dos cintas seleccionadas: 'Monstruo Dios', de Agustina San Martín, y 'La siesta', de Federico Luis Tachella.

Fuera de competición, el argentino Juan Solanas presentará 'Que sea ley', un documental sobre el movimiento feminista que luchó por la legalización del aborto, mientras el chileno Patricio Guzmán hará lo propio con 'La cordillera de los sueños', que explora la relación de sus compatriotas con los Andes.

Un biopic sobre Elton John ('Rocketman'), un documental sobre el cambio climático producido por Leonardo DiCaprio ('Ice on Fire') y una película independiente protagonizada precisamente por su novia, la argentina Camila Morrone, también figuran en el programa del Festival, que se clausurará el 25 de mayo.