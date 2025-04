'El bardo', de Venecia directa a los Oscar

María Estévez Enviada especial Venecia Jueves, 1 de septiembre 2022, 18:29 Comenta Compartir

Alejandro González Iñárritu quiere el León de Oro de Venecia y lo demuestra con su nuevo filme, 'Bardo', la nueva genialidad del realizador mexicano. Tres de sus últimas cuatro películas fueron nominadas al Oscar; 'Babel' (2006, 'Birdman' (2014) y 'El Renacido' (2015) y no hay razón para pensar que esta surreal y autobiográfica comedia negra no vaya también directa a los premios del año.

El día de su cumpleaños lo celebró Iñarritu con un baño de masas en el Certamen italiano presentando su primera cinta en siete años, una narración que inevitablemente recuerda a la 'Roma' de Cuaron y que cuenta con toda la maquinaria de Netflix por detrás. «Netflix no solo me apoyó, sino que también me dejó tranquilo para rodar. Han sido extremadamente generosos al permitir que el público pueda experimentar esta película en un cine. Eso es algo especialmente importante para mí y un gesto excepcional de Netflix hacia mí. Creo que esta es una película que pertenece a ese tipo de experiencia», dijo el director defendiendo poder ver su película en una sala de cine.

Iñarritu mencionó también la importancia de regresar a su país a rodar. «Volver a México fue clave. Cuando uno vuelve a su casa es como encontrar un nuevo amigo y esta película es una representación emocional de una memoria personal», explicó el director, que hace 20 años dejó su ciudad para mudarse a vivir a Los Ángeles.

Reconociendo el pecado del éxito, también habló sobre la idea de que «el éxito envenena», frase de su padre y que aparece en el texto de la historia. «La pérdida del éxito te intoxica y te lleva al dolor si no sabes controlarlo o digerirlo». Y mencionó que esta cinta no la hizo con la cabeza, sino que salió de su corazón. «Ha sido un proceso liberador, porque la interpretación de nuestras memorias nos hace imaginar un evento y eso que yo llamo 'Bardo'. La hice de una manera valiente y lo más difícil es compartir esos recuerdos, cuando lo haces desde tu corazón, que es una área muy delicada y vulnerable», dijo.

'Bardo' se anuncia cómo: «una comedia nostálgica ambientada en un viaje personal épico» en el que un famoso periodista y documentalista mexicano regresa a casa para trabajar después de una crisis existencial. La película está escrita por Iñárritu y su colaborador en 'Birdman', Nicolás Giacobone, y protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano. Netflix compró la película en abril de 2022 y ha prometido un lanzamiento binario en cines y plataformas.

«Alejandro es uno de los más grandes cineastas de la actualidad y uno de los pioneros de la industria», dijo el director global de cine de Netflix, Scott Stuber. «Hemos desarrollado una estrategia de lanzamiento diseñada para que la película penetre en la cultura de la manera más amplia posible. Brindaremos a los amantes del cine en todas partes la oportunidad de experimentar la película en cines antes del estreno mundial en Netflix».

