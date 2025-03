Chiquito de la Calzada renace en su barrio de Málaga

JUan Soto Málaga Miércoles, 29 de diciembre 2021, 15:34 Comenta Compartir

Micrófono en mano, Chiquito de la Calzada parece avanzar para bajarse del pedestal en el que le han colocado con su particular 'no puedor'. Cuatro años después de su muerte, Málaga ha estrenado este miércoles una estatua en bronce para homenajear al más grande 'pecador de la pradera' de todos los tiempos. Se trata de una figura de dos metros de altura y más de cien kilos de peso que se queda pequeña si se compara con la grandeza del personaje.

«La escultura no ha salido bien del todo porque Chiquito no paraba de moverse», advertía el escultor, Ramón Chaparro, tras descubrir la figura, que luce imponente en el parque que lleva su nombre en el barrio de Huelin, en donde tenía su hogar. No le falta razón, ya que el personaje que se inventó Gregorio Sánchez era todo movimiento y ha pasado a la historia por su particular forma de moverse sobre el escenario y un lenguaje propio que creó para disfrute de todos.

La figura de Chiquito se ha convertido en realidad gracias a la iniciativa de la Asociación del Humorismo Español (Ashumes), que ha realizado galas por toda España hasta recaudar los fondos necesarios para su creación. También gracias al Ayuntamiento de Málaga, que ha pagado una pequeña parte y no dudó un instante en que la escultura debía estar en la ciudad que le vio nacer.

Fiel a la vida de Chiquito, que tuvo que luchar durante toda su vida hasta hacerse un hueco en el corazón de todos los españoles, la inauguración de la escultura ha estado salpicada de contratiempos, ya que el Covid obligó a cancelar diferentes eventos benéficos previstos e incluso provocó que el escultor tuviera que repetir el modelo en barro, que se había deteriorado por el confinamiento. Finalmente, la obra se pudo rematar en la fundición de Manuel Codina, que también es el encargado de fabricar los premios Goya del cine.

La importancia que tuvo y tiene Chiquito ha quedado demostrada este miércoles durante el acto inaugural. Hasta el parque Chiquito de la Calzada se han desplazado cientos de amigos, humoristas y familiares, que no han perdido la ocasión de fotografiarse con la figura e incluso abrazarse a ella. Durante un evento muy emotivo, Tomás Sánchez, uno de los hermanos de Gregorio, ha agradecido el homenaje y ha asegurado que «en cada gota de su bronce hay miles de aplausos y carcajadas de a quien Chiquito hizo reír».

Visiblemente emocionado (sus palabras tuvo que leerlas su sobrino Juani), ha confesado que Gregorio se marchó (un fatídico 11 de noviembre de 2017, a los 85 años de edad) sin saber todo el cariño que los malagueños le tenían. «Mi hermano no entendería por qué se le homenajea porque esa era su forma de ser», añadió.

Sobre ese carácter tan especial del que gozaba Chiquito también ha hablado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha contado una anécdota que le había trasladado uno de sus conductores, Carmelo Franco. Ha recordado que sus padres eran vecinos en Camino de Suárez y que las reuniones de comunidad «nunca podían terminar con seriedad por su forma de ser en la convivencia diaria».

Escultura tecnológica

En un intento de hacer llegar la vida de Chiquito a todos los turistas que visitan la ciudad, la escultura cuenta con un código QR en la base para que los visitantes puedan consultar en su móvil información e imágenes sobre el personaje en varios idiomas (español, francés, alemán, inglés y de signos). En la base puede leerse que Ashumes le dedica el monumento «a un artista irrepetible por su buen humor y creatividad».

Tras descubrir la figura, el presidente del colectivo, Tony Antonio, se ha mostrado exultante y ha reconocido que nunca había visto tantos políticos en un acto de homenaje. «Esto indica que el éxito de Chiquito ha sido tremendo». También ha aprovechado para pedir al alcalde que Juan Rosa, el añorado El Pulga de El Dúo Sacapuntas, tenga pronto una calle en la ciudad como lleva años reclamando su excompañero Manolo Sarria.

Además de en su parque, Chiquito de la Calzada cuenta desde finales de 2019 con un busto realizado por el profesor sevillano Juan Manuel Miñarro en el restaurante El Chinitas, que tanto frecuentó durante sus últimos años de vida. Además, actualmente hay un proyecto similar pendiente promovida por los hermanos Félix y Francisco Martín Rojas para colocar otra figura de Chiquito hecha en bronce en el pasaje de Chinitas, en pleno Centro Histórico de la capital.