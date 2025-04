100 años de radio

Triste este 2023 en que nos han dejado grandes comunicadores audiovisuales, desde Carlos Tena a Pepe Domingo Castaño, pasando por María Teresa Campos. Todos empezaron ... en la radio aunque en algún caso se pasaron a la televisión. Ninguno ha llegado a este centenario de la radio en España.

Sí, este septiembre es el centenario de la primera emisora comercial de España, Radio Ibérica. ¿Qué no se han enterado? Lógico, es que no quieren que se sepa. Esperan para celebrarlo en 2024, con los centenarios de Radio España de Madrid, hoy en manos de la Academia de la Radio, que no lo puede hacer peor, y de Radio Barcelona. Ya verán las polémicas sobre cual fue antes, si Radio España o Radio Barcelona. Esa polémica ya existió en los años 60. Y no se fíen del indicativo EAJ, porque Radio Ibérica, que ya transmitió en directo el sorteo de la Lotería de Navidad de 1923, tenía el indicativo EAJ 6. Fue como, muchas décadas después, pasaría con el registro de las comunidades autónomas, el que antes pasase por la ventanilla tenía el primer indicativo.

Es una pena que ni la Campos, ni Tena ni Pepe Domingo, surgidos en la alegre revolución rocanrrolera radiofónica de los 60, estén ya con nosotros para celebrarlo. Y un recuerdo especial a Pepe Domingo, no del fútbol sino de aquel mítico programa 'Disco Parada' que hacía con su primera mujer, María Luisa Seco, en la desaparecida Radio Centro de Madrid. Su éxito fue lo que hizo que la Ser se fijase en él y la llamase para sustituir a Tomás Martín Blanco en 'El gran musical'. Pepe Domingo supo dar un ritmo endiablado a su forma de presentar discos. Vale que no sonasen enteros, pero es que aquello era sobre todo un programa de radio, no de discos.