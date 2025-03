Berlín lucha contra el 'tijeretazo' cultural

Beatriz Juez Berlín Lunes, 16 de diciembre 2024, 18:42 Comenta Compartir

«Berlín = Cultura = Berlín». Es lo que reza una enorme pancarta colocada a la entrada del Deutsches Theater de Berlín, fundado en 1883 y donde hace unos días presentó la excanciller alemana Angela Merkel su libro de memorias. Bajo el lema 'Berlín es cultura', el mundillo cultural de la capital protesta desde hace varias semanas contra los recortes en el presupuesto anunciados por el alcalde, Kai Wegner. La coalición de conservadores y socialdemócratas que gobierna en la ciudad prevé una disminución de 3.000 millones euros en el presupuesto estatal de 2025. El Senado berlinés tiene previsto aprobar las medidas de austeridad el próximo 19 de diciembre para que éstas puedan entrar en vigor a principios de 2025.

Todos los departamentos de Berlín deberán apretarse el cinturón. En el presupuesto cultural el ahorro inicialmente anunciado es de 130 millones de euros, lo que equivaldría a un 'tijeretazo' del 13%. Los responsables de la escena cultura de la capital advierten de que los recortes ponen en grave peligro la diversidad cultural de Berlín y su futuro como ciudad cultural europea.

«¡Por la preservación de la cultura! ¡Basta de recortes! ¡Berlín es cultura!», claman desde el sector a la espera de que esta semana el Senado de Berlín confirme quién se verá finalmente afectado por los recortes.

«Realmente sólo puedo ver esto como una decisión política y esto me asusta. Me asusta por Berlín, pero también por la posición de la capital en el centro de Europa. Siempre ha sido una ciudad de llegada para inmigrantes, para personas que huyen, para artistas en el exilio», explica en un encuentro con la prensa extranjera en el Deutsche Theatre Sabine Kroner, responsable de Berlin Mondiale, una red de artistas y profesionales de la cultura que trabajan en el contexto de la migración, el asilo y el exilio. Diferentes actores del sector cultural temen que esto se traduzca tanto en drásticos recortes de programas, despidos y cierres en el sector como en una reducción de la rica oferta cultural en una ciudad que vive de la cultura y que se ha convertido un referente en todo el mundo.

Con 170 museos, 400 galerías, tres óperas, ocho grandes orquestas sinfónicas, más de 90 cines y unos 150 teatros y escenarios, la oferta cultural de Berlín es casi inagotable. Sólo en la capital alemana, el 8,2% de la población activa trabaja en el sector cultural, según datos del sector.

Los responsables culturales también advierten que sectores como la hostelería, el turismo, el transporte y el comercio minorista también sufrirán pérdidas si la oferta cultural de Berlín se reduce.

«La gente no sale del teatro y se va a la cama, también le gusta ir al bar o a un club o a eventos musicales», recuerda Marcel Weber, presidente de ClubKomission, la red de clubes de la capital alemana.

«Berlín es una ciudad cosmopolita, Berlín es una ciudad solidaria», recuerda Kroner, quien teme que si hay recortes masivos en el sector cultural berlinés será «quizá como dice la canción (de R.E.M.) «It's The End Of The World As We Know It», el final de la ciudad (de Berlin) tal y como la conocemos».

