El Reina Sofía recluta a la mexicana Amanda de la Garza como subdirectora

La mexicana Amanda de la Garza (Monclova, México, 1981), actual directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM en México, desempeñará el cargo de subdirectora artística del Museo Reina Sofía. Así lo anunció este miércoles Manuel Segade, director de la entidad, quien destacó que la nueva responsable se ha hecho con el puesto después de participar en un concurso al que se han presentado 52 candidatos. Amanda de la Garza «dirige una de las instituciones de arte contemporáneo más importantes de América Latina», aseguró Segade, quien con esta iniciativa empieza a imponer un sello personal a su mandato.

De la Garza es comisaria e historiadora del arte, así como directora general de Artes Visuales de la UNAM, una institución que en México tiene el peso que aquí posee todo un ministerio.

El director del Reina Sofía aún no ha podido desarrollar las líneas maestras de su gestión, toda vez que las exposiciones programadas para este año y el siguiente constituyen el legado de su antecesor, Manuel Borja-Villel, que ha estado rigiendo la institución durante 15 años. El relevo no se planea en términos de ruptura, dado que, como subrayó Segade, las «herencias duran siempre». Segade, sin desvincularse del periodo de Borja-Villel, apostará por las artes emergentes, la paridad, el feminismo y la descolonización, campos que no son nuevos en la trayectoria del centro de arte. «Es una coincidencia que el ministro esté interesado en esta cuestión [la descolonización] porque es un asunto ineludible del arte contemporáneo. Forma parte de la genética de los museos. Un museo no es feminista de la noche a la mañana. Desde los años sesenta existen estos movimientos», en alusión a los nuevas corrientes sociales y civiles que irrumpieron en la Europa y EE UU en los años 60.

Inaugurará la temporada Antoni Tàpies con una muestra comisariada por Manuel Borja-Villel, quien también organiza la exhibición dedicada a la artista portuguesa Grada Kilomba, que descuella por un abordaje interdisciplinar del arte que indaga en la memoria, el trauma, el género y el poscolonialismo.

Centenario de Tàpies

El Reina Sofía acogerá en febrero la mayor exposición dedicada a Antoni Tàpies, todo un evento con el que se quiere celebrar el centenario del artista catalán. La muestra tratará de superar el enfoque actual de su obra, demasiado inscrito a veces en la abstracción y el informalismo de corte expresionista, para poner el acento en el uso de la materia para crear formas y objetos. 'La práctica del arte', título de la muestra, se podrá ver del 20 de febrero al 24 de junio.

Otro plato fuerte de la temporada lo encarna Eva Lootz (Viena, 1940), artista que hizo recientemente una importante donación al museo. En la exhibición Lootz hará un recorrido panorámico por su obra. Habrá pinturas, esculturas, instalaciones, vídeos, series fotográficas y obras sonoras representativas de toda su trayectoria. El proyecto prestará una especial atención al dibujo. 'Hacer como quien dice: ¿y esto qué es?', que permanecerá abierta del 28 de mayo al 2 de septiembre, investiga en los huecos que se abren entre lo visible y lo indecible.

El esperpento sigue vivo. Una muestra sobre el fenómeno analiza el asunto y su pensamiento estético, que ha devenido una nueva manera de mirar la realidad. Acuñado por Ramón María del Valle-Inclán como reacción al atraso y la crisis de España en la primera mitad del siglo pasado, el conjunto de obras seleccionadas abarca un abanico amplio de disciplinas artísticas y documentos que parten de la genealogía goyesca para sumergirse en los principales temas y estrategias de la singular propuesta estética que ha sobrevivido al genio gallego.

En la nueva temporada también tiene cabida la danza. Olga de Soto coreógrafa, bailarina, investigadora en danza y docente afincada en Bruselas presentará un nuevo trabajo dentro del programa Fisuras. La propuesta revisita y hace una investigación sobre 'La mesa verde' (1932), obra del coreógrafo alemán Kurt Jooss y pieza fundacional de la historia de la danza contemporánea, disciplina que apareció impregnada de un fuerte compromiso político antibelicista.

La exposición 'En el aire conmovido…', que toma su nombre del quinto verso del 'Romance de la luna, luna', primer poema del 'Romancero gitano de Lorca', explorará el pensamiento de las emociones y de los afectos en respuesta a los nuevos fascismos. Comisariada por el filósofo e historiador del arte Georges Didi-Huberman, la muestra se propone articular una antropología política de la emoción en clave poética.