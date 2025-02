Magritte, cienmillonario

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 20 de noviembre 2024, 08:44 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

Nuevo socio en el exclusivo club de cienmillonarios de la pintura. René Magritte (1898-1967) ha entrado a lo bestia en el selecto grupo con 'El imperio de las luces' ('L'empire des lumières') icónico cuadro del maestro surrealista belga pintado en 1954 y rematado en más de 114 millones de euros (121 millones de dólares) en la madrugada del miércoles en la sala Christie's de Nueva York.

Entre los socios del club de los cienmillonarios están Leornado da Vinci, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon, Vicent van Gogh o Pablo Picasso. El genio malagueño es el indiscutible líder del club, con seis de sus pinturas vendidas en subasta por encima de los cien millones. Magritte es el decimosexto artista que supera el umbral de los cien millones, según la publicación especializada Artprice.

La nueva marca para el pintor del sombrero hongo, la pipa que no lo es y las manzanas verdes, supone además el récord para una obra del movimiento surrealista. Superó la estimación de 95 millones de dólares y destrozó el récord anterior de Magritte, los 75,3 millones de euros pagados por 'Le Principe du Plaisir' ('El Príncipe del placer', 1937) en 2022 en Sotheby's.

'El imperio de las luces', de casi metro y medio de alto, es una de las pinturas más grandes que realizó el maestro dentro de la famosa y enigmática serie de 27 óleos del mismo tema. Magritte pintó un inquietante paisaje urbano entre la noche y el día con una casa en el centro, débilmente iluminada por una farola bajo un paradójico cielo soleado.

La obra del pintor belga René Magritte, de su serie 'El imperio de las luces', Christie`s

Era una de las 19 piezas de la colección de la empresaria Mica Ertegun, diseñadora y mecenas fallecida el pasado diciembre a la edad de 97 años, y que fue la esposa de Ahmen Ertegum, fundador de la legendaria discográfica Atlantic Records.

Conformada con grandes obras del siglo XX, en la colección Ertegun abundaban los 'Magritte'. También figuraba 'La cour d'amour' ('El corazón de la amor'), en el que el artista a belga pintó dos puertas -una que da a un cielo soleado y otra a una cortina roja- y que se vendió en la misma sesión por casi 10, millones de euros. 'La Mémoire' ('La memoria'), con un busto femenino con un ojo sangrando, se vendió por 3,4 millones.

Según medios estadounidenses, el comprador de la obra récord fue Alex Rotter, presidente de 20th and 21st Century Art. La adquirió en una apasionada sesión con una tensa puja en un duelo telefónico que se alargó más de diez minutos. El cuadro tenía asegurado venderse por el precio de salida, casi 90 millones de euros, al existir una oferta garantizada de un tercero.

Christie' s subastará en la madrugada del jueves más obras de la colección de Mica Ertegun. Según la firma, gran parte de lo recaudado en estas sesiones se destinará a causas benéficas

El resto de las piezas subastadas no alcanzaron precios ni remotamente cercanos a la apreciada tela de Magritte: 'Still Life on a Glass Table' ('Naturaleza muerta sobre una mesa de cristal'), un cuadro de David Hockney de tonos azules y anaranjados con una mesa de cristal repleta de objetos, fue la segunda pieza más cara, con un precio de casi 18 millones de euros. Se vendió otra pintura de Hockney, un homenaje a Pablo Picasso que recrea parte del mural que el genio malagueño realizó en un castillo de la Provenza francesa, por 8,5 millones de dólares.

Los coleccionistas también pujaron 'Peinture' ('Pintura') de Joan Miró, vendido por 4,5 millones de euros, y por una escultura de David Smith, 'Tanktotem X', subastada por 2,3 millones.