El Guggenheim rectifica la presentación de una obra de Gala Knörr por acusaciones de plagio

El Guggenheim Bilbao ha tenido que rectificar la presentación de las pinturas figurativas 'Joven vaquero' y 'Joven vaquero mirando' de la artista alavesa Gala Knörr ... debido a la polémica surgida en las redes sociales sobre la procedencia de estas imágenes, con acusaciones de plagio. La institución y la autora han modificado la primera explicación en torno a su origen tras demostrarse su relación con una película que no se mencionaba en su nota de prensa. Se trata del cortometraje 'Blue' (2022) del director estadounidense dayday, y que el museo califica de «evidente fuente de inspiración» para la artista de Vitoria en un breve comunicado que ha colgado en las redes sociales.

Las piezas, integradas en la exposición 'Basque Artist Program 2015-19', muestran, en primer lugar, a un joven cowboy de espaldas y, posteriormente, girando su cabeza como si posara para el objetivo de la cámara. En la primera nota de prensa y durante la visita guiada de la muestra para los medios de comunicación del pasado jueves, la artista aludió a la necesidad de narrar de nuevo la Historia de Estados Unidos recuperando algunos aspectos como el de estos caballistas de raza negra y apuntó como sugerencia para su creación a la amazona negra Brianna Noble, cuya fotografía encontró dentro de las instantáneas difundidas por la corriente 'Black Lives Matter'.

«Cowboys del País Vasco»

La exposición se inauguró el pasado viernes y pronto la plataforma TikTok se hizo eco de las abrumadoras similitudes entre los retratos de Knörr y los fotogramas iniciales de la película 'Blue', emitida por el canal Hulu dentro de su serie 'Your attention please' y dedicada la aportación de innovadores de raza negra. El capítulo en cuestión está protagonizado por el joven Ezekiel 'Blue' Mitchell, que relata su experiencia laboral en un mundo teóricamente en manos de la mayoría blanca. Ahora bien, no hubo ninguna referencia a esta historia ni a dayday durante los primeros días de exhibición.

La polémica fue impulsada por la curadora Alexis Hyde y, posteriormente, expuesta por la tiktoker Bona Bones, que aún exhibe en su cuenta un vídeo explicando la controversia y divulgando las imágenes objeto del conflicto. Al parecer, el Guggenheim reaccionó programando reuniones con la artista y el creador afectado y el resultado es un relato diferente al original. Según el comunicado, «al vincular estos trabajos de manera ostensible, podemos empezar a poner de relieve la doble supresión de los cowboys del País Vasco y los cowboys afroamericanos de la historia estadounidense».

La nueva nota de prensa 'online' de 'Basque Artist Program' también se ha modificado y reconoce que Gala Knörr «incorpora directamente» imágenes de la película de dayday, artista queer de raza negra. El texto admite expresamente la fuente de la que toma los motivos y el error cometido. A ese respecto, la entidad asegura que «en una constructiva rectificación reciente realizada con dayday», Knörr reconoció haber soslayado el filme como inspiración de su pintura. Su galería neoyorquina Pablo's Birthday también ha insertado una nota en internet ofreciendo disculpas al director.

El museo bilbaíno ha declinado explicar a EL CORREO la práctica llevada a cabo y en su declaración se limita a agradecer a los implicados la colaboración para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes, acordada hace cuarenta y ocho horas. La autora también se ha ceñido a la declaración del Guggenheim y no ha querido ahondar en el tema. La creadora alavesa, uno de los valores emergentes de la escena plástica vasca, es licenciada en Bellas Artes por la Parsons The New School for Design de París y obtuvo un Máster en la Central Saint Martins de Londres.