Flor Motion y Thierry Boutemy, ganadores de la tercera edición del Festival Internacional de las Flores

Flor Motion y Thierry Boutemy han resultado los ganadores de la tercera edición del Festival Internacional de las Flores, cuyas cinco instalaciones, localizadas en cinco patios de Córdoba, estarán abiertas al público hasta el próximo 27 de octubre.

El primer galardón, que cuenta con una dotación de 25.000 euros, ha sido para Flor Motion -formado por quince de los mejores floristas de Madrid- por su instalación Trepidante, que se exhibe en el Patio Central de la Casa Góngora. El colectivo introduce en un particular tornado que hace viajar al visitante a latitudes lejanas, aquellas donde nació el algodón –América, África, India…-, esa planta ya paisaje habitual en tierras andaluzas, pero que no siempre estuvo. Trepidante es una tolvanera que, en su periplo, recoge especias, semillas y matices de luz para transportar a otros lugares. Para ello, han hecho falta muchas horas de trabajo manual con mimbre y mucha pasión por esa flor que aún no se había visto en el Festival: el sencillo y bellísimo algodón.

Una vez al mes, los integrantes de Flor Motion dejan sus trabajos diarios y se reúnen para interpretar, cada uno a su manera, la misma flor. El resultado es un proyecto fotográfico y una serie de ramos que, al día siguiente, son abandonados de forma anónima por la ciudad. Además, ejecutan acciones de 'guerrilla floral' –creando instalaciones improvisadas en plena calle-, defienden la belleza de la naturaleza más campestre, reutilizan materiales… Su filosofía podría resumirse en uno de sus populares hashtags: #masflorporfavor.

Arriba, la instalación Constelación, de Thierry Boutemy. Abajo, los miembros de Flor Motion y Boutemy.

El cotizado artista Thierry Boutemy, uno de los más respetados del mundo, con su instalación Constelación, que se encuentra en el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, ha sido el ganador del segundo premio, dotado con 10.000 euros. Aunque le gusta trabajar con gran cantidad de flores y colores, en esta ocasión Boutemy ha querido crear, según sus propias palabras, «una sensación de fragilidad y de melancolía que es, sin duda, la fuente de mi amor por las flores». El francés, que siempre tiene presentes en sus creaciones los paisajes salvajes de su infancia en Normandía, encuentra en la oscuridad y en lo que la luz proyecta sobre la naturaleza la raíz de su pensamiento. Y no duda en afirmar que las flores le dan la mayor de las felicidades, pero también lo contrario.

Florista desde 1987, Boutemy se dio a conocer a escala internacional tras su trabajo en 'María Antonieta', la película dirigida por Sofia Coppola en 2006. Hoy, asentado en Bruselas, es un nombre clave en el mundo de la moda, el cine, el arte, las bodas y los eventos más exclusivos. Su faceta más artística se aleja radicalmente de las tendencias de moda o lo sofisticado: a la manera de un naturalista, juega a colocar las flores y plantas con las que trabaja tal y como las encuentra en su hábitat, salvajes e indomables. Desfiles míticos de Lanvin, las fachadas de la chocolatería belga Pierre Marcolini o eventos públicos y privados de Inditex -también la boda de Marta Ortega- llevan también su inconfundible sello, que bebe de sus recuerdos infantiles en el norte de Francia. En todos sus trabajos trata de no traicionar la espontaneidad que reside en la naturaleza y de huir de la rigidez.

El jurado profesional de la tercera edición del Festival FLORA, conformado por la editora de Phaidon, Victoria Clarke; el comisario cordobés de arte contemporáneo, Jesús Alcaide; y Mark Colle, ganador de FLORA 2018. Además de los ganadores, se disputaban el premio Lisa Waud, que ha exhibido una instalación multisensorial en un viaje a través de la nostalgia, llamada Museo de la Memoria Botánica, en el Patio del Palacio de los Paez de Castillejo, Museo Arqueológico; El colectivo tailandés, PHKA, que ha mostrado un montaje que propone una narración de la vida y recorrido de las flores cortadas, llamado Campo Estático, en el Patio de la Capilla del Palacio de Viana; y Mary Lennox que, en su Trabajo de Campo, muestra su inspiración en los icónicos campos de lavanda de Brihuega, que se puede visitar en Patio Central del Palacio de Orive.