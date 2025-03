Antonio Pagudo: «La espontaneidad nos mantiene en alerta»

Antonio Pagudo se pone estos días a las órdenes de Andrés Lima (Tito Andrónico o Medea, por ejemplo) y acompaña a Pepón Nieto en el ... Festival de Teatro de Mérida. Comediante cercano, de los que reparte saludos cómplices por la calle a los que le reconocen por su personaje de televisión, vuelve con una versión de Shakespeare al Romano. 'La comedia de los errores' se estrena este miércoles con pocos huecos libres en el arco. Tiene la gente ganas de fiesta. Y aquí Pagudo para entregarse.

–¿Qué sensaciones le deja esta comedia de los errores?

–Maravillosas. Siempre vendemos que somos los mejores del mundo, que lo pasamos genial haciéndolo y que la gente lo va a pasar muy bien. Pero es una realidad. Es que en este espectáculo se ve que lo pasamos genial en el escenario. Y ahora toca recibir lo que sucede en las gradas del Teatro Romano. Este es un espectáculo divertido, muy ágil en el que el público se va a sentar a ver la historia y va a ver, no solo la historia de estos dos hermanos que se separan al nacer, sino también la historia de una compañía de teatro que intenta levantar un texto tan complicado y al mismo tiempo tan bonito. Se nos ve cómo interpretamos nuestro papel, el de los demás, lo que vaya surgiendo… De repente somos nosotros mismos como actores que representamos en nuestra profesión… Creo que es un espectáculo completísimo. Y no solo es completo, sino que también va a ser divertidísimo de hacer durante mucho tiempo.

–Tiene el Festival mucha experiencia en esto. En ser el punto de partida de un largo camino.

–A veces los actores afrontamos un proyecto que parece que va a durar poco tiempo y luego estás como cuatro o cinco años acompañando a esos personajes y a su historia. Y, en este caso, creo que nos va a apetecer todos estos años porque lo pasamos genial en escena. Las sensaciones son realmente maravillosas.

–¿Cómo se encaja este texto en un espacio tan amplio y tan expuesto al público como el escenario romano?

–Huyendo de lo rígido y de la estructura cerrada. El espectáculo habla de la verdad, de los errores. Que dentro del error también se esconde la belleza. Habla de equivocarnos. Eso entraba en conflicto con preparar muy bien la escenografía para que no haya ni un solo fallo. Que las entradas y salidas se organicen casi como una coreografía… Entonces, Andrés nos insistía continuamente en que no marcáramos todo, que hubiera frescura. Que diera la sensación, cuando nos poníamos a bailar, por ejemplo, de cuando estás en una boda, que te levantas y te pones a bailar con un primo al que no has visto durante mucho tiempo y, de repente, estáis bailando juntos. Y, aunque estáis bailando lo mismo, al mismo tiempo hay una pequeña diferencia… Esto es lo más complicado porque, aunque parezca mentira, hay veces que marcar tanto las cosas quita frescura. Entonces esa situación de espontaneidad nos mantiene a los actores en una postura de alerta, de actuación, de estar haciendo algo que está vivo incluso para nosotros, no solo para el público como primera vez. Nos puede suceder a nosotros también como primera vez que te toque, por ejemplo, estar en una posición en la que nunca habías estado… Entonces, estas pequeñas cosas suelen ser complicadas. Porque nosotros nos agarramos al marcaje físico, nos agarramos para sentir seguridad y tranquilidad, hacemos nuestra pequeña casa dentro del espectáculo. Y Andrés continuamente nos rompe eso para conseguir esa frescura y estar ahí como en el filo de la navaja, que se pretende también con este espectáculo. Creo que eso es lo más complicado.

–Los montajes de Mixtolobo en Mérida reciben un respaldo casi unánime. Estuvo usted, por ejemplo, con 'El eunuco'. Fue muy aplaudida y muy premiada. Hay ya un nivel que mantener y unas expectativas que cumplir.

–'El eunuco' resultó genial hace nueve años. Una maravilla y estuvimos dos temporadas en Madrid, en Navidad… Siempre, la compañía de Pepón Nieto ofrece un espectáculo en Mérida que la gente recuerda. Obviamente sabemos que tenemos eso, ese cariño del público que ha visto cosas que le ha gustado de nosotros anteriormente y queremos estar a la altura. Pero nosotros, sin duda, ya nos lo estamos pasando tan bien en este espectáculo e, incluso, más que con otros, y creo que eso se va a notar. Es la primera vez que entablamos un diálogo directo con el espectador de Mérida. Esta vez hablamos de Mérida y hablamos con el público de Mérida. Este es un paso que nos pedía el cuerpo y lo vamos a hacer aquí.

–¿Por qué gustan más en Mérida las comedias que las tragedias?

–Las tragedias tienen muchos seguidores, no veo que sea tan claro. Pero hay algo en la comedia que te libera. Alguien dice algo que tú querías decir y no lo has dicho. Y eso resulta liberador. También porque te quita un poquito de tus pequeñas penas. Yo solo te puedo decir cosas bonitas de la comedia. Es cierto que el drama, la tragedia, esos papeles tienen muy buena fama. Pero la respuesta del espectador de comedia es una respuesta cercana, con muchísimo cariño. Es algo tan mágico que la comedia sirva en los momentos más duros de tu vida, y que recurras a ella y que se sirva y que te ayude como una tirita. Porque no te cura la herida, pero no se ve tanto… No engaña y no es mentirosa. Si no funciona, si no eres gracioso, pues la gente no se ríe y esto es una cosa que se ve inmediatamente. Aquí en la comedia, si tú lanzas el chiste y no hay respuesta es que no ha funcionado en directo, en ese justo momento. Entonces la comedia tiene esa fuerza y ese poder. Ahora, al venir al hotel, me ha parado un padre que sigue la serie y me ha dado las gracias porque su hijo estuvo en el hospital ingresado y la serie le ayudó a hacer esos momentos algo más llevaderos. Participar en eso y que la gente te reconozca me parece maravilloso.