Carnaval de Badajoz: Gragera salta una valla a ritmo de Shakira y Bizarrap

El paso del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos al Partido Popular es el tema estrella de las letras de las murgas. También las ... obras y los defectos que hay en las calles de Badajoz que se traducen en muchas canciones sobre vallas. A esto se suma que la música más versionada es la de Shakira con Bizarrap. Conclusión: Gragera salta una valla a ritmo de Shakira.

El concurso de murgas 2023 ha dado un salto de calidad en lo que se refiere a letras sobre actualidad local. Puede haber dos razones: que este año se puntúa que el repertorio incluya temas de Badajoz y que el Ayuntamiento ha tenido tantos sobresaltos que le ha puesto el trabajo fácil a los letristas. Sea lo que sea, los mejores chistes han estado dedicados a la ciudad y aún se espera que sea protagonista en la final.

Cambio de Ciudadanos al PP Gragera se tiñe el pelo

El alcalde ha sido protagonista indiscutible este año. Prácticamente todas las murgas se han burlado de su paso de Ciudadanos al Partido Popular. Para criticar su transfuguismo muchos chistes han jugado con el color de su pelo, por ejemplo, diciendo que se lo tiñe ahora de azul.

Una de las piezas más aplaudidas fue el pasodoble de preliminares de Los Noveleros. «To la gente habla mal del alcalde y es un tío muy loable / Eso es lo más. Loable quien lo hable / Ya le gustaría a mucha gente el poder tener un alcalde como nosotros el nuestro / Es un alcalde que es diferente / que está ahí por sus ideales / no solo por mantener el puesto / Antes de entrá en política, recuerdo a ese muchacho con el pelo negro negro, lo veía por la calle y es que era un morenazo / Y se tiñó del color de su partido porque el no es un partido, el lo que es, es un partidazo / Alcalde, mi alcalde es el mejor / Lo digo con mucho orgullo, yo soy de él y punto / Igual que él de los suyos / Y no creas ná de lo que la gente cuenta / la gente que está aburrida y siempre inventa / Yo te digo que tú le ofreces 20 o 30 y el tío que no se mueve, que no está en venta / Él es, sin duda, visto lo visto, un idealista, un idealisto / Un hombre de palabra, de principios, leal a su partido / Un hombre de esos de los de antes, de los que no quedan hoy / Un día le dijeron los del PP, tú vente al partido con 'tos' nosotros y deja a los otros, y el dijo así: ya voy...».

Al Maridi, que este año son ciudadanos chinos residentes en Badajoz, también trataron en tema en el popurrí. «Conocemos los secretos de toditos de vosotros / cuando arreglamos los móviles nos 'jartamos' de ver las fotos / el secreto de vuestro alcalde / que ya nadie se lo calla, era que tenía a Feijóo con un corazón de salvapantallas».

No será candidato El disgusto de Cavacasillas

El repaso más amplio del Ayuntamiento, sin embargo, ha sido el de Los Chungos, que van de corporación municipal y han repartido críticas por todo el pleno municipal. También han dado con la mejor fórmula para contar cómo cayó el cambio de partido de Gragera entre los ediles, especialmente cuando lo supo Antonio Cavacasillas, que iba a ser el candidato del PP a la Alcaldía. A este concejal le cantaron el cumpleaños feliz este lunes para compensarle.

En su actuación, para representar el chasco que se llevó el popular, convirtieron a Cavacasillas en Shakira haciendo su particular sesión con Bizarrap. El doble del edil cantó: «Del amor al odio hay un paso / y es que yo soy un pelotazo / le robé el PP pero le deseo qué / le vaya bien con mi supuesto remplazo / Yo, Cavacasillas, el mejor / el Gragera un tío sin estilo / No sabe lo que ha hecho el Feijóo / 'compará' un mollete con pan bimbo. Antonio, nombre de persona buena, pero, Nacho, 'pa' alcalde no me pega / /Tengo nombre de persona buena / Y un hombre como yo no está para partidos como tú... (y Cavacasillas se echa a llorar) Shakira, esto son cuernos y no los que tienes tú».

La canción de Shakira ha sido casi obligada en muchos repertorios, da juego, así como 'Quédate', de Quevedo, que sale en numerosas piezas.

Obras y baches Vallas por donde vayas

Las vallas también han sido un tema recurrente tanto por los baches o las baldosas que no se arreglan como por la gran cantidad de obras que coinciden antes de las elecciones.

Yo no salgo se llevó una ovación nada más arrancar el concurso con una cuarteta de su popurrí. A ritmo de la canción mexicana 'Me gusta mucho', empezaron: «Si tu ibas 'pa' Valdepa y llegaste al Cerro Gordo pasando por la Estación / Si te diste media vuelta porque es que no hay quién ande en este puto Badajoz». Para cambiar a la canción 'Vuela, vuela' de Magneto. «Vallas, vallas / Vallas, vallas por donde vayas... ¡Vallas!». El tema terminó al ritmo de 'La vida sigue igual' de Julio Iglesias: «Siempre hay cualquier 'mollao' a quién votar / Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vengan las continuarán. La vía sigue igual», cantaron señalando al suelo.

Polémicca Caza en la Cabalgata

La presencia de una carroza de la Federación de Caza en la Cabalgata de Reyes también ha suscitado críticas. Una de las más divertidas, la de Los Guadalupines en su popurrí. A ritmo de tanguillo: «No veas la que se ha 'liao' en la Cabalgata de Navidad / Esos pobres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y mi Baltasar / A los niños el 6 de enero no trajeron reyes ni ná / Porque en Santa Marina se quedaron enganchaos los tres reyes 'colgaos'».

En las letras Más problemas locales

Ha habido muchos más temas locales que se han repetido como la brecha abierta por la riada, las inundaciones en los hospitales o la nueva puntuación por gracejo en el concurso.

Un tema original lo incluyeron Las Chimixurris en su popurrí al ritmo de la canción 'Fenómeno', de Los Caracoles. «Fenómeno, esto es un fenómeno / Fuí al Consistorio y escuché por los pasillos / que un tal Javier la lió por el Twitter / Gragera lo ha 'cesao' después de haberlo 'enchufao / Menudo jefe de prensa que a 'tol' mundo ha 'insultao' / Fenómeno, esto es un fenómeno», cantaron en referencia al despido del jefe de prensa del alcalde.