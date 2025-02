Estas son las mejores letras del primer día de preliminares del concurso de murgas de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 31 de enero 2024 | Actualizado 01/02/2024 10:31h. Comenta Compartir

Cada noche del Carnaval de Badajoz 2024 dejará letras que se metan en la mente de los aficionados. HOY recopila algunos de los que mejores trozos de los repertorios del Concurso de Murgas. En la primera preliminar destacaron con fuerza Los Water Closet, pero hay mucho más.

Sin duda merece una mención el estribillo de Los Water Closet que puede ser uno de los mejores de los Carnavales y eso que acaba de empezar. «Qué bonito es pal jefe poder decir en los Carnavales: tol mundo a la puta calle, tol el mundo a la puta calle», dicen vestidos de empresarios multimillonarios.

Actuación en preliminares de la murga Los Water en el Carnaval de Badajoz 2024. J. V. Arnelas

También gustó, y mucho, su segundo cuplé jugando con el alcalde. El propio Ignacio Gragera estaba en primera fila y se rió con ganas. «Es un gilipollas; un tío prepotente; un tío que a mi me da coraje. Es de derechas, de los que odian a los rojos; y, no quiero dar pistas, pero el notas es pelirrojo. Y va con su programa, siempre a muerte del PP; Y como es tonto nunca sabe qué hace mal y que hace bien; Tienes unas pecas, que las ves de cerca, y dan no se qué; Imbécil, que diría una cuadrilla; Le siguen a todos lados como hormiguitas; Y con su discurso, nos engaña a todos, porque lo que busca, tan solo es su voto; Como conmigo un día quiera una foto, le voy a pegar una hostia; ¡Qué asco le tengo a Pablo Motos!».

Lingartos. Arnelas

Los Lingartos, como hombres recién operados de fimosis, fueron muy divertidos y sorprendieron por su repaso a la actualidad local a pesar de su juventud. Llamó la atención la crítica de su primer pasodobles:

Marwan, el martes de preliminares. Arnelas

«Me via mete en el pellejo del ayuntamiento; aunque entrar sin enchufe es más difícil, que ve a los Marwan cantando y que te acabes riendo; Ya pronto vamos a terminar un carril bici que es mu largo, como el segundo finde en Carnavale…; Que a ver si lo rellenamos con algo; Dice mucho la gente… Que está todo bien repleto de vallas y los que se quejan de esto, son tos unos gordi fofi…; Encima que al aire libre tienen, un sitio preparado y gratis, que pueden usá pa hace crofi; Reformamo el Casco Antiguo… y ha quedado bien bacano y unificado en una única pla a a… taforma; Para que los yonquis puedan robarte a punta de jeringa pero el pie no te lo tronchas; A nuestro centro la droga otra ve esta envenando; Pero si nos cae algo pos que siga circulando; Vamos a segui teniendo barrios que son de primera; Y para los mas humilde en Navidá las luces hortera; Badajó está en buenas manos… y como ya no nos queda mucho más que mejorar; Vamo a animar a la gente pa que salga a protestar; Alzando la rojigualda, porque la unidá de España es más importante… Que to lo que ocurre en la ciudad».

Marwan hace humor

Marwan, por su parte, destacó como siempre por su música y sus voces, también por sus disfraces de circo de las fenómenos con su mujer barbuda, el hombre perro, el gigante... En este 2024 esta murga, tradicionalmente seria, ha optado por dar pinceladas de humor y tuvo buenos momentos. Por ejemplo sus tanguillos. «Tenemos con los políticos; un parecido que es brutal; El gigante Juancho Pérez y el cornudo me voy a callá; El negro albino es Obama; Fragoso este como verás; Y el vidente es el alcalde; sabe de todo y no acierta en ná».

Los Mini Folk, en su actuación la primera noche de preliminares. Arnelas

También sorprenden por su madurez, como Los Lingartos, los Mini Folk (que son astronautas). En su popurrí hicieron reír con una buena cuarteta a las calles inundadas y además estrenaron al concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca. «Hay que ver las cosas tan disparatás que en nuestra ciudad siempre están pasando; Por eso mismo, yo prefiero irme volando; El Ayuntamiento está acabando con to lo malo; Acaba con las protestas y los conflictos del ciudadano; Acaba con las demandas y los problemas más esenciales: Y el resto para que acaben las obras que hay en mi calle».

«Con el nuevo carril bici a todos los lados voy pedaleando; Por el corredor verde puedes verme a mí paseando; Pero cuando hago más deporte, sin duda, es cuando está diluviando; Porque todas las calles se inundan y yo me tiro a hacerme unos largos», también cantaron Los Mini Folk.

Actuación de La Mascarada. Arnelas

La Mascarada fue lo más flojo de la noche, con diferencia. Su popurrí, que solo tiene letras de teatrillo, es para olvidar. De salvar algo, su segundo cuplés a la Vuelta al Baluarte. Tuvieron los reflejos de escribirlo y cantarlo en una semana. «En la prueba de sonido; Cuando llegamos aquí al teatro; Vimos un montón de gente en una carrera; Todos gritando...»