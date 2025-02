Así hemos contado la primera preliminar del Concurso de Murgas

00:44

Como es obvio, cantan de lujo. Un coro espectacular. Su primer pasodoble ha sido, literalmente, una demostración de su talento vocal. Sin embargo en una murga especialista en los pasodobles de pellizco es una pena que dediquen el primero a ellos mismos, y el segundo también a ellos mismos.

Los cuplés no son lo suyo. Los temas eran buenos (cartel del Carnaval y entradas del concurso), pero no están bien cerrados. Y a todo esto, un 100% de temas de Carnaval como si no pasase nada más.