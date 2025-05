«Yo hablo el idioma del Carnaval de Badajoz, por eso soy el pregonero»

Gloria Jover Jueves, 24 de febrero 2022, 10:25 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

El carismático Mario Vaquerizo será en la noche del viernes el encargado de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de Badajoz. El madrileño ha sido el elegido para comenzar la fiesta desde la Plaza de España. Inaugurará la nueva Fiesta de Interés Turístico Internacional: el Carnaval de Badajoz 2022.

-Para un defensor de la libertad en su máximo exponente como es usted ¿qué significa una fiesta como la del Carnaval?

-Es una fiesta que me representa, desde que soy pequeñito me ha gustado disfrazarme. Abogo siempre por la felicidad, la celebración, por el no prejuicio, por el reírse de uno mismo, por querer transformarse en otra persona o querer disfrazarte de la persona a la que admiras. Para mí es un regalo estar en este carnaval con tanta historia. Creo en la gente que defiende la libertad como tan bien hace el carnaval.

-Desde pequeñito ha formado parte de esta celebración, ¿qué disfraces ha llevado?

-Me he disfrazado de todo, el primero fue de John Travolta cuando tenía cuatro años y medio, también he ido de cisne, de naipe, de Capitán Spock de Star Treck. Recientemente me he disfrazado de Herman Munster, para fin de año. Para mí todo el año es carnaval.

-¿Qué le parece el Carnaval de Badajoz?

-Conozco lo que he visto a través de los medios, ya que no he tenido la suerte de asistir anteriormente. Tengo muy buenas referencias de otros pregoneros anteriores como Carlos Latre y Loles León, sobre todo de Loles, que es muy buena amiga mía. Me han dicho que es una experiencia única. Subirte allí y ver esa congregación de miles y miles de personas, que además no solo son de la ciudad de Badajoz sino que también acuden desde Portugal y diferentes partes de España... Siempre es bonito, pero este año lo es más y especial, por lo que estoy doblemente contento. Por un lado, lo han nombrado Fiesta de Interés Turístico Internacional; y por otro, por otro lado, va a poder celebrarse después de dos años.

Estoy expectante y empiezo a estar algo nervioso, pero me siento muy reconocido porque el Ayuntamiento de Badajoz haya pensado en mí. Creo que ha sido porque soy una persona muy transparente, y me muestro tal y como soy, lo acepté enseguida porque se trata de un proyecto que no es nada ajeno a mí.

-¿Tienes alguna vinculación con Badajoz o Extremadura?

-Sí, mi abuela era extremeña, y una de las mujeres más importantes. Era de Fuente de Cantos. Sí es cierto que cuando era más pequeñito iba más al pueblo, después dejé de ir. Tengo a uno de mis mejores amigos que es de Badajoz, Cayetano Fernández, con el que he estado más de tres años haciendo la obra de teatro 'La última Tourné', junto con Bibiana Fernández, Alaska y Manuel Banderas. Cayetano, además, va a acompañarme y vamos a estar juntos en el pregón. También he estado varias veces en la ciudad actuando con Fangoria. Es una ciudad tan rica en gastronomía, historia y muchas otras cosas más que no es ajeno a mí, hablo el mismo idioma. Yo hablo el idioma del Carnaval de Badajoz, por eso soy el pregonero.

-¿Qué significa para usted quele hayan llamado para dar el pregón?

-Fue una alegría hay cosas que te ofrecen y no te ves haciéndolo, pero en este caso para mí ha significado reconocimiento. Por otro lado, está muy bien que volvamos a las buenas costumbres. Es cierto que hemos tenido que estar parados dos años por una situación adversa que hemos vivido a nivel mundia; y ahora que parece que va desapareciendo, que tengamos las ganas de volver a celebrar es importante. Tenemos que seguir teniendo precaución, pero ya se nos está permitiendo celebrar eventos importantes como es este carnaval. Que la gente disfrute y que disfruten de forma coherente, que se disfracen y que se diviertan muchísimo y que tengan libertad para divertirse que es un poco lo que marca el carnaval, la libertad de vestirse, de expresarse y de ser uno mismo.

-El Carnaval de Badajoz ha sido nombrada este año Fiesta de Interés Turístico Internacional. Como pregonero ¿tiene preparado algo especial?

-Conozco la importancia que tiene que el Carnaval de Badajoz por fin haya sido nombrado con este título, pero no haré un discurso muy sesudo porque no sería un discurso de Mario Vaquerizo. Estaré muy bien acompañado por el resto de autoridades y cada uno tiene que cumplir su papel. El mío es el de acompañar y celebrar con todo los asistentes unas fiestas tan bonitas como es el Carnaval.

-¿Nos adelanta qué disfraz llevará para dar el pregón?

-No te puedo decir nada, quiero que sea sorpresa. Solo que estoy muy contento con el disfraz que he preparado, creo que va a ser guay y bonito, y va a representar mucho lo que yo soy. Refleja mucho mis influencias y he hecho una cosa que me gusta mucho y que creo que va a estar muy bien. Estaré varias horas antes para prepárame –no voy a ser la reina del carnaval– pero a ver qué pasa (entre risas).