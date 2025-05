Carnaval de Badajoz: Mario Vaquerizo: «No eres nadie si no estás en el mejor Carnaval»

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 25 de febrero 2022 | Actualizado 26/02/2022 07:13h. Comenta Compartir

No eres nadie si no estás en el mejor Carnaval del mundo». El pregonero Mario Vaquerizo logró una ovación de una plaza de España de Badajoz abarrotada. El periodista y artista protagonizó un pregón apoteósico por la entrega del público y porque, por primera vez, finalizó con diez minutos de fuegos artificiales sobre el ayuntamiento para celebrar que el Carnaval de Badajoz ya es de Interés Turístico Internacional.

Había ganas de Carnaval de Badajoz. Prueba de ello es que media horas antes del pregón la plaza de España ya estaba llena y el público bailaba al ritmo de las canciones que sonaban por megafonía. A las ocho y media el público comenzó a corear «Mario, Mario» y el artista no se hizo esperar y salió al balcón del Ayuntamiento disfrazado de Drácula. Con una enorme capa negra que le dio mucho juego y con un maquillaje muy conseguido.

Lo primero, dio las gracias por la invitación y aseguró que estaba muy nervioso. Luego aseguró que el título internacional se había logrado gracias al esfuerzo de esta fiesta «de la libertad». «Eso es lo que hacemos aquí», clamó.

Ampliar Mario Vaquerizo se disfrazó de Drácula J. V. Arnelas

Aseguró estar muy nervioso «porque cuando algo te importa, te pone nervioso» y también confesó que no había escrito lo que iba a decir en el pregón porque no quería que fuese reflexionado sino fruto de sus sentimientos. El momento más emotivo fue cuando recordó a su «abuelita Luisa», que era de Fuente de Cantos. «No soy ajeno a esto. Por mí corre sangre de Extremadura y ella estaría muy contenta de verme aquí como pregonero del Carnaval de Badajoz».

Sobre la fiesta aseguró que es la mejor por su libertad, por huir de dogmas y por ser un Carnaval pensado «para disfrutar, para la gente normal». Además aseguró que estaba deseando ir a la final del concurso de murgas y ver a las comparsas pacenses.

«Yo me quiero quedar aquí, me quiero quedar en Badajoz», aseguró. El público le respondió gritando «Quédate». También logró una ovación de las miles de personas de la plaza cuando resaltó el valor de las localidades como Badajoz. «Las ciudades pequeñas son grandes por dentro y por fuera», concluyó.

Finalmente dio las gracias por ser nombrado pregonero. «Me habéis hecho muy feliz. No eres nadie si no eres pregonero del Carnaval de Badajoz». Tras esta afirmación llegó el momento de la fiesta. Comenzó a cantar su canción 'Me da igual, me encanta' e incluso cambió la letra de la misma para hacer referencia a la capital pacense. Logró, incluso, que el alcalde de Badajoz, disfrazado de Fernando VI, le siguiese en el baile en el balcón del Ayuntamiento.

El apoteosis llegó con los fuegos artificiales que iluminaron la plaza de España durante 10 minutos y terminaron con una traca y con una ovación de los asistentes. Mario Vaquerizo se despidió el balcón municipal, no sin antes corear con los asistentes el himno no oficial de la ciudad. «Eo, Badajó, Badajó, Badajó».

Los disfraces municipales

Como es tradición, los concejales se disfrazaron para asistir al pregón del Carnaval y, también como es habitual, sus trajes evocaron reivindicaciones políticas. El grupo de Gobierno va de corte del Rey Fernando VI para reivindicar el puente Bárbara de Braganza, la portuguesa con la que se casó este monarca. La Junta de Extremadura decidió llamar 25 de abril al nuevo puente de la ciudad, pero el Ayuntamiento quería que recibiese el nombre de esta reina. 'A Miño ponte' pone en las chapas que llevan los ediles junto con la imagen de Bárbara de Braganza.

En este 2022 los concejales del PSOE son obreros de la aplicación ABISA, la que tiene el Ayuntamiento para que los ciudadanos envíen quejas. Se burlan de lo difícil que es arreglar un bache o un desperfecto en la ciudad e incluso fingieron que estaban reparando el salón de plenos.

Por su parte, Erika Cadenas, de Podemos, se vistió de Rigoberta Bandini con un vestido similar al de la cantante en el Festival de Benidorm y con una teta de plástico para lucirla. Se atrevió a salir al balcón y bailar 'Ay mama' con los que lo hacían en la plaza.