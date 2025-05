«El Carnaval de Badajoz va a ser una liberación para superar la fatiga pandémica»

Llevamos dos años escuchando que aglomeración es igual a peligro y en dos días comienza el Carnaval de Badajoz que es sinónimo de multitudes. ¿Cómo ... lo afrontamos? La psicóloga pacense Estefanía Hidalgo da unas claves para disfrutar de la fiesta sin miedo y aliviar el desgaste que arrastramos con la pandemia.

«Ante el miedo a enfrentarse a las aglomeraciones hay que hacer una valoración racional del riesgo. Si estoy vacunado, he podido incluso pasar el virus y no tengo enfermedades, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Contagiarme? Ante esta expectativa real, el miedo debería de bajar. Es verdad que en un primer momento pensar en meterse en una aglomeración puede ser una barrera, pero en cuanto nos familiaricemos volveremos a disfrutar de lo que hacíamos antes, porque hemos pasado muchísimos más años sin pandemia y acostumbrados a la fiesta que al contrario. Si has disfrutado antes del Carnaval y te gusta, ¿por qué no vas a hacerlo ahora?».

«Permitirnos disfrutar»

Ante esto, dice Hidalgo, «tenemos que permitirnos disfrutar» porque el Carnaval puede ser un remedio maravilloso para la llamada fatiga pandémica, ese hartazgo generalizado de vivir con temor y restricciones. «Para mucha gente va a ser conectar de nuevo con aquello que nos hacía disfrutar, estar con la gente, hablar, pasárselo bien y todo eso va a ser una liberación que ayudará a superar esa fatiga, el estrés acumulado por la pandemia».

«Cosa distinta –puntualiza la psicóloga– es cuando, pese a que nuestra cabeza entienda que el riesgo de disfrutar del Carnaval no es grande, sintamos un pánico atroz a meternos en una aglomeración. En esa situación, hay que consultar con un profesional porque se está disparando un miedo ante una situación que objetivamente no debería provocarlo».