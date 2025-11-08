La XII Carrera Solidaria de la Guardia Civil batirá récord de participación

Redacción CÁCERES. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La XII Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cáceres se celebrará mañana con una participación récord y todos los dorsales agotados, en una jornada deportiva, solidaria y de convivencia abierta a toda la ciudadanía. Cerca de 800 personas, inscritas en las distintas pruebas y dorsal 0 se darán cita en este evento organizado por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que este año tiene como objetivo recaudar fondos a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura.

La carrera contará con diferentes modalidades que permitirán la participación de personas de todas las edades: carreras infantiles,caminata solidaria, pruebas de 5 y 10 kilómetros y dorsal 0, para contribuir en la causa solidaria sin necesidad de andar o correr.