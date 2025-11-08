HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

La XII Carrera Solidaria de la Guardia Civil batirá récord de participación

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

La XII Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Cáceres se celebrará mañana con una participación récord y todos los dorsales agotados, en una jornada deportiva, solidaria y de convivencia abierta a toda la ciudadanía. Cerca de 800 personas, inscritas en las distintas pruebas y dorsal 0 se darán cita en este evento organizado por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que este año tiene como objetivo recaudar fondos a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura.

La carrera contará con diferentes modalidades que permitirán la participación de personas de todas las edades: carreras infantiles,caminata solidaria, pruebas de 5 y 10 kilómetros y dorsal 0, para contribuir en la causa solidaria sin necesidad de andar o correr.

