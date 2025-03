Vuelven las multas por entrar en coche al casco viejo de Cáceres pese a que los permisos siguen sin renovarse

Sin fecha para la activación de las cámaras nuevas

La nueva ordenanza de acceso de vehículos al centro histórico de Cáceres, en vigor desde mayo de 2023, incluye la ampliación de la zona restringida a 24 nuevas vías y la instalación de dos cámaras nuevas para controlar la entrada de coches. Una está al inicio de la calle San Antón y otra en San Ildefonso (cerca del puente de San Francisco). El Ayuntamiento no tiene, de momento, fecha para la activación de estos dispositivos tras varios anuncios que no han llegado a cumplirse. Primero se dijo que se activarían el 1 de junio de 2023. Más tarde, en noviembre de ese mismo año. El alcalde, Rafael Mateos, dijo el pasado mes de abril que no se pondrían en marcha hasta que todas las solicitudes de acceso estén dadas de alta.