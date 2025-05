Vox exige que el pabellón de ferias de Cáceres entre en las cuentas municipales para apoyarlas

El pabellón de ferias es una de las asignaturas pendientes que tiene Cáceres y que cada cierto tiempo alguien pone sobre la mesa. Lo ha ... hecho el PP, lo hizo el PSOE y también Vox, que ya en mayo llevó al pleno una moción para que se iniciasen los trámites administrativos y que la capital pueda contar con esa dotación. Ni siquiera Unidas Podemos votó en contra, se abstuvo. PP y PSOE la apoyaron, pero la vida sigue igual. Ahora Vox quiere aprovechar las negociaciones sobre las próximas cuentas municipales para mostrar la posición de fuerza que tiene en el Consistorio.

Sabe que el PP necesita sus dos votos para que la ciudad tenga presupuesto en 2025 y entre las condiciones que plantea está esa: el pabellón ferial. «Es impresentable que en la anterior legislatura se aprobase un presupuesto (500.000 euros) y no se haya hecho nada», sostiene Eduardo Gutiérrez. El portavoz municipal de Vox se muestra abierto al diálogo, pero no de cualquier manera, avisa: «No vamos a ser el coche escoba del Gobierno del PP».

En la foto que publicó HOY tras el pleno de presupuestos, el 28 de diciembre de 2023, aparece un Rafael Mateos sonriente y abrazado a su concejal de Economía, Ángel Orgaz. Varios ediles más les observan con satisfacción. El alcalde cumplió el compromiso de aprobar los presupuestos antes de fin de año. Para lograrlo, eso sí, necesitó que Vox diese su apoyo. No fue gratis, ya que la formación de Santiago Abascal puso condiciones, entre ellas las ayudas a la natalidad y a los festejos taurinos.

«Vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, defender los intereses de Cáceres y de los cacereños por encima de todo y poner en primer término nuestro programa electoral», detalla Gutiérrez. Habla de un Gobierno «muy pasivo», al que le cuesta tomar la iniciativa y que solo da explicaciones cuando se encuentra en la necesidad de hacerlo, indica. Rememora lo sucedido con las inversiones del remanente, que el Ejecutivo popular debió retomar cuando Vox no mostró su apoyo y pidió ser informado.

El equipo de Gobierno se muestra abierto a negociar, pero dice que la oposición no le ha hecho aún ninguna propuesta

Para las cuentas de 2025 el planteamiento es «dialogar», aunque «no a cualquier precio», responde el portavoz de Vox. Asegura no haber recibido instrucciones de Madrid para bloquear el presupuesto, pero cree que al Gobierno de Mateos le cuesta tomar decisiones. El ejemplo que pone son los proyectos estratégicos, la Ribera del Marco, Virgen de la Montaña, Plaza Marrón o el centro deportivo de Nuevo Cáceres-Casa Plata que cree que no terminan de arrancar. «El resumen es que llevamos un año y medio de legislatura y parece que no se ha hecho nada», se lamenta.

En el Gobierno se muestran también dispuestos a negociar, pero aseguran que ni PSOE, ni UP ni tampoco Vox han presentado aún propuestas. «No le vamos a hacer el trabajo. Nosotros tenemos el documento casi concluido . Debe ser el PP el que nos muestre las cuentas, aún no tenemos ni un papel», critica Eduardo Gutiérrez.

Avanza la necesidad de un pabellón de ferias, además de llevar actividades y convocatorias a los barrios. «Concentrarlo todo en el casco histórico y el centro solo genera problemas», advierte. También pide avanzar proyectos comprometidos como las sedes vecinales o el acondicionamiento de las rotondas, además de adecentar calles y limpiar fachadas. «La imagen de Cáceres deja mucho que desear», opina.

Vox ya sacó adelante una moción en mayo para iniciar los trámites del pabellón de ferias. Solo UP se abstuvo

La idea de retomar el pabellón ferial ya la puso de manifiesto Vox en el pleno de mayo. Entonces contó con el apoyo de PSOE y PP. UP se abstuvo. En realidad todos los partidos han defendido esa inversión pero los avances en dos décadas son nulos. «Es increíble que se presupuestase en la anterior legislatura y no se ejecutase ni un euro», recuerda el concejal de Vox. Lo explica en alusión a la partida que habilitó el Gobierno socialista en 2021. Eran 500.000 euros para el presupuesto del año siguiente.

Charca Musia

En mayo de 2022, el actual alcalde, Rafael Mateos, entonces en la oposición denunció que la obra no iba a estar terminada en 2023 como prometió Luis Salaya. Reclamó la construcción del pabellón de ferias y congresos, «ante los continuos incumplimientos» socialistas. El PSOE «apuesta por la construcción de un pabellón ferial para albergar eventos de calidad», respondió el Ayuntamiento durante el mandato de Salaya. De hecho eligió la ubicación, en Charca Musia.

No se avanzó y dos años después, en mayo, Vox presentó mociones en el Ayuntamiento y la Asamblea en las que recordaba que ese pabellón ferial «es una necesidad de primer orden para el desarrollo empresarial». Con pabellones en Badajoz, Mérida y Don Benito, más el de ganado de Zafra, Cáceres volvía a quedarse atrás. Ahora recupera ese mensaje y está dispuesto a plasmarlo en el borrador del presupuesto municipal.