HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los voluntarios de la Diócesis podrán acreditar sus competencias profesionales

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres han firmado esta semana un convenio de colaboración pionero en España para orientar y acompañar en el proceso de solicitud del reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través del voluntariado desarrollado en las parroquias y entidades diocesanas.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, nace con vocación de continuidad y busca valorar el compromiso y la experiencia del voluntariado eclesial, permitiendo que su labor sea reconocida mediante certificaciones oficiales del catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante la presentación del convenio, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, subrayó que el proyecto «es un signo de esperanza», porque valora la labor de las personas voluntarias y les ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, destacó que este convenio refuerza el compromiso de la entidad con la formación y el desarrollo profesional en la provincia.

Reconocimiento oficial

En virtud del convenio, la Cámara de Comercio de Cáceres se compromete a coordinar con la Diócesis la selección de los voluntarios, ofrecer información y orientación sobre el procedimiento de acreditación, facilitar y revisar la documentación necesaria.

Este programa permite reconocer oficialmente competencias adquiridas en áreas como la dinamización comunitaria, la promoción turística, las actividades de tiempo libre, las operaciones auxiliares administrativas, el marketing y la comunicación o la gestión de actividades educativas.

A través de esta colaboración, los voluntarios y agentes de pastoral que acrediten una determinada experiencia en sus parroquias podrán optar a niveles de certificación profesional, según el tiempo y horas dedicadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  8. 8

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  9. 9 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  10. 10

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los voluntarios de la Diócesis podrán acreditar sus competencias profesionales