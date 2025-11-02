Los voluntarios de la Diócesis podrán acreditar sus competencias profesionales

Redacción CÁCERES. Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Diócesis de Coria-Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres han firmado esta semana un convenio de colaboración pionero en España para orientar y acompañar en el proceso de solicitud del reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través del voluntariado desarrollado en las parroquias y entidades diocesanas.

El acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, nace con vocación de continuidad y busca valorar el compromiso y la experiencia del voluntariado eclesial, permitiendo que su labor sea reconocida mediante certificaciones oficiales del catálogo del Servicio Público de Empleo Estatal.

Durante la presentación del convenio, el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, subrayó que el proyecto «es un signo de esperanza», porque valora la labor de las personas voluntarias y les ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, destacó que este convenio refuerza el compromiso de la entidad con la formación y el desarrollo profesional en la provincia.

Reconocimiento oficial

En virtud del convenio, la Cámara de Comercio de Cáceres se compromete a coordinar con la Diócesis la selección de los voluntarios, ofrecer información y orientación sobre el procedimiento de acreditación, facilitar y revisar la documentación necesaria.

Este programa permite reconocer oficialmente competencias adquiridas en áreas como la dinamización comunitaria, la promoción turística, las actividades de tiempo libre, las operaciones auxiliares administrativas, el marketing y la comunicación o la gestión de actividades educativas.

A través de esta colaboración, los voluntarios y agentes de pastoral que acrediten una determinada experiencia en sus parroquias podrán optar a niveles de certificación profesional, según el tiempo y horas dedicadas.