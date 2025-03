La Virgen de la Montaña retorna a su Santuario arropada por el calor y el cariño de los cacereños

La Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, ha regresado esta mañana a su Santuario arropada por el calor y el cariño de los cacereños. ... Al igual que ocurrió el pasado día 26, durante la procesión de bajada, las altas temperaturas han sido una constante durante el desfile, donde la sombra se cotizaba al alza. La asociación Radio Ayuda ARA, encargada de prestar el apoyo sanitario a la procesión, ha tenido que atender, junto a la Policía Local, a cuatro personas mayores (tres del público y un hermano de la cofradía) hasta Fuente Concejo, donde se ha brindado la despedida oficial a la imagen con el acto simbólico de devolución del bastón de mando al alcalde, Luis Salaya.

La imagen ha salido a las 9.20 horas de la Concatedral de Santa María. El inicio del desfile se ha retrasado unos minutos debido a que ha habido que hacer un reajuste de última hora en los varales de las andas de la Virgen. El himno nacional, los aplausos y el repique de campanas han dado la bienvenida a la patrona, ya en la calle.

La talla ha estrenado manto para la ocasión, el 172. Es de guipur azul montado sobre fondo de raso blanco y bordado con perlas. Ha sido donado por Marisa Antequera Congregado a la cofradía como gesto de despedida al actual mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón, que ha vivido una mañana emocionante, con sabor a despedida. Su mandato expira y no se presentará a la reelección, así que convocará elecciones para la segunda quincena de junio, avanza. «Está siendo un día muy especial. Estoy muy satisfecho por todo lo que hemos hecho y triste a la vez porque se acaba», reconocía durante la procesión. Antes de marcharse, dejará concluidos dos proyectos: la inauguración del centro de interpretación en las dependencias de la antigua tienda de recuerdas del Santuario y la instalación de un altar en la cueva donde se levantó la capilla primitiva para venerar a la imagen.

También ha sido una mañana emotiva para Isidro Morales, hermano mayor de la cofradía. Lleva 64 años como integrante de la hermandad, 50 como hermano de carga y 15 en la directiva, donde ha asumido diversos cargos. Hoy ha tenido el privilegio de dar la orden de la 'levantá' al turno cuatro, encargado de sacar a la imagen del interior de la Concatedral. Y, además, ha llevado a la imagen como hermano de carga junto a sus compañeros de turno, el tres, a la altura de San Juan. «Llevaba 15 años sin hacerlo», detallaba. «Estaré siempre dispuesto a colaborar con la nueva directiva», añadía.

En la Plaza Mayor las puertas del salón de plenos del edificio consistorial permanecían abiertas como gesto de despedida de la ciudad a la patrona. Y la imagen se ha girado al Ayuntamiento para completar el guiño. Aquí ha actuado el grupo de folk Trébol, que ha puesto la nota de folclore y de color a la mañana con una jota dedicada a la imagen. Entre los integrantes de esta agrupación se encuentra Marisol Borreguero, médico jubilada. «Participar en esta procesión me hace una ilusión grandísima. Vengo con una prótesis de rodilla que me pusieron hace dos meses. Mi madre tenía siempre la ilusión de que sus niñas viniesen a ver la Virgen. Ya no somos niñas, pero sigo la tradición y vengo», relataba a la altura de la calle Pizarro.

Pétalos y mantones en Fuente Nueva

Al pasar por la calle Fuente Nueva, en dirección hacia el Puente de San Francisco, han arrojado pétalos de flores desde varios balcones, decorados con mantones. Eran muchos los que esperaban que las monjas clarisas se asomaran a saludar a la Virgen, como hicieron durante algunos años. Pero ya no lo hacen porque las religiosas son muy mayores y les cuesta mucho llegar a la puerta del jardín del convento, que era desde donde cantaban a la patrona.

Pasaban ocho minutos de las once de la mañana cuando se ha vivido otro de los momentos más esperados de la procesión: la actuación de Felisa Rodríguez ante la Virgen, esta vez sentada en una silla. El mayordomo, que ya reconoció durante el pregón su entrega, le ha brindado un cariñoso abrazo de reconocimiento.

Y poco después, a la altura del número 16 de Miralrío, los hermanos Felisa y Francisco Gutiérrez continuaron con la tradición que puso en marcha su madre, Ángela Rey, y otras vecinas de la calle. Soltaron dos palomas ante la patrona y entregaron un ramo de flores. El paso de la patrona pasó por encima del altar que tenían instalado y ellos, como todos los años, se metieron bajo las andas.

A las 11.42 llegó la imagen de la patrona a Fuente Concejo, el punto elegido por los cacereños para brindarle la despedida hasta el próximo año. Antonio Bazo se encaramó a las andas de la Virgen para coger el bastón de mando y devolvérselo a Salaya. «El cariño y la devoción de los cacereños hacia la Virgen se ha hecho palpable estos días. Es algo muy bonito. El año pasado me dolió mucho no poder estar en Fuente Concejo para recibir a la patrona -se ausentó por covid-. He llegado un año tarde. Pero ha sido muy especial», admitía el alcalde, que a pesar de estar en su cuarto año de legislatura, se ha estrenado este 2023 en la recepción de la Virgen en Fuente Concejo. El año pasado sí estuvo aquí para despedirla, ha recordado. En 2020 y 2021 no hubo procesión de bajada por la pandemia.

El Redoble, interpretado por la Banda Municipal de Música, ha marcado el intenso ascenso de la imagen hacia San Marquino y, desde aquí, al Santuario, que acogerá esta tarde, a las 17.00 horas, la misa de romeros. Mientras tanto, en las inmediaciones de la explanada los cacereños disfrutan de un día de romería.