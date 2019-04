El pregón abre esta tarde en Cáceres los actos de la Virgen, que baja mañana desde su Santuario Presentación del programa del novenario de la Virgen y del cupón dedicado a la patrona. :: a. méndez El novenario de la patrona se estrena como fiesta de interés turístico regional y potencia su carácter popular MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Martes, 23 abril 2019, 07:58

La bajada y el novenario de la Virgen de la Montaña se estrenan este año como fiesta de interés turístico regional -la declaración oficial de la Junta llegó el 10 de julio de 2018- y la cofradía de la patrona de Cáceres ha reforzado el programa con más actos de carácter lúdico y popular.

El pregón abrirá esta tarde en el Gran Teatro una intensa agenda que se prolongará hasta el primer domingo de mayo, día 5, fecha fijada para el retorno de la patrona a su Santuario. Desde aquí descenderá mañana, miércoles, a las 17.30 horas. La llegada a Fuente Concejo está prevista para las 19.30. «Aunque nos mojemos, siempre será bueno que llueva», dijo ayer Juan Carlos Fernández Rincón, mayordomo de la hermandad, en referencia a la probabilidad de lluvia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión de precipitaciones para el miércoles es del cien por cien.

El agua, en cualquier caso, no alterará los planes de la cofradía. La Virgen de la Montaña tiene dos plásticos diferentes para protegerse de la lluvia. Uno de ellos es convencional y el otro es una especie de estructura rígida. Se empleará uno u otro en función del viento que haga, explican desde la hermandad.

La Aemet también da lluvia para hoy, pero el pregón se celebrará bajo techo. Comenzará a las 19.00 horas. La periodista María Hurtado (Cáceres, 1971), jefa de producción y programas de Canal Extremadura Radio, será la encargada de anunciar la bajada de la patrona. El reto, admite, supone para ella mucha emoción y toda una responsabilidad. «Lo he afrontado de la manera que sé hacerlo, como periodista», avanza Hurtado. Su pregón, cuenta, será una especie de reportaje amplio donde tratará de explicar el motivo por el que una tradición como esta se mantiene «con esta fuerza» en la actualidad. Empleará, además, apoyos audiovisuales en su intervención.

Por otro lado, no ha querido olvidarse María Hurtado de las personas que viven la bajada y el novenario desde los planos más discretos. «Quiero dar voz a tanta gente que vive este momento en un segundo plano», apostilla la periodista en referencia, indica, a las mujeres («desde las camareras a las madres que inculcan la devoción por la Virgen a sus hijos») y a los vecinos de Caleros, que cada año decoran la vía y arrojan pétalos de flores al paso de la imagen de la Virgen de la Montaña por esta castiza calle.

Mirando a 2020

Caleros se coló ayer en la presentación del programa del novenario, que tuvo lugar en la sala Pintores 10. Fernández Rincón avanzó que el año que viene se cumplen 50 años desde que la cofradía otorgó a Caleros el título de hermana de honor de la patrona. En 2020 la hermandad quiere dedicar una exposición a esta vía, que la imagen cruza en su camino hacia la Concatedral de Santa María. Por eso, el mayordomo hizo un llamamiento a los fotógrafos. Pide que mañana se tomen instantáneas en Caleros y se hagan llegar hasta la hermandad. Con las imágenes recibidas se montará el año que viene la muestra monográfica.

LAS NOVEDADES 'Photocall' Se ha instalado en Pintores 10 para que los cacereños puedan fotografiarse convertidos en hermanos de carga. Además, hay cuatro fotos de gran formato para que los ciudadanos se busquen en las imágenes. Concurso de dibujo y pintura La cofradía organiza por primera vez este certamen infantil, titulado 'Cómo veo a mi Virgen de la Montaña'. Se celebrará el 27 de abril, de 10.30 a 13.30 horas, en la Plaza de Santa María. Concierto de corales El 3 de mayo en San Jorge, a las 20.45. En datos Se han editado 8.000 programas del novenario y 30.000 estampas para el besamanto.

La fotografía tiene mucho protagonismo también este año. En la sala Pintores 10 se inauguró ayer la muestra titulada 'Búscate con la Virgen'. Está formada por cuatro imágenes en gran formato. La cofradía invita a los cacereños a mirar las instantáneas con detenimiento para buscarse en ellas o encontrar a personas conocidas. También forma parte de esta muestra un 'photocall' en la que el visitante podrá fotografiarse convertido en un hermano de carga más. La exposición se completa con siete mantos de la Virgen. En este caso, son las últimas piezas donadas a la patrona, las más recientes. La colección está formada en la actualidad por 141 mantos.

Cupón de la Once

A los actos del novenario se suma este año un guiño a la patrona que llega desde la Once (Organización nacional de ciegos españoles). El cupón ordinario del próximo lunes, día 29, estará dedicado a la Virgen de la Montaña. Cuesta 1,50 euros y saldrán a la venta 5,5 millones. En Cáceres ya se pueden adquirir.

A la presentación de ayer asistió Elena Nevado. Mañana entregará por última vez como alcaldesa el bastón de mando a la patrona en Fuente Concejo. «Es el momento más emotivo para mí. Es un privilegio del que no me cansaré de dar las gracias siempre. Sé que me va a costar contener las lágrimas, pero sobre todo por ese sentimiento de agradecimiento eterno que voy a llevar en mi corazón», zanjó la regidora.