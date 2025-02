Pilar Rosado: «Va a ser un pregón muy personal; voy a hacer un homenaje a mi padre»

«La Virgen de la Montaña es muy importante en toda mi trayectoria. Estoy ilusionada, emocionada y también un poco asustada», admitía este miércoles Pilar Rosado (Cáceres, 1968), a poco más de 24 horas de dar el pregón de la patrona de Cáceres en ... el Gran Teatro.

Es licenciada en Filología Inglesa y trabaja como docente de Lengua e Inglés en el colegio concertado Giner de los Ríos de la capital cacereña, donde es directora de Secundaria. Forma parte, además, de la junta de gobierno de la cofradía. Ostenta el cargo de secretaria.

«Va a ser un pregón muy personal porque me he basado, sobre todo, en mi experiencia, en mi familia y en la relación que hemos tenido nosotros con la Virgen, con la cofradía, con el novenario... También he querido hacer un homenaje a mi padre, que fue vicemayordomo muchos años y que ha sido la figura más importante para mí en este ámbito porque ha sido el que nos ha llevado de la mano hacia la devoción de la Virgen. Para mí era importante tener un recuerdo hacia él», señala en referencia a Ernesto Rosado, recientemente fallecido, que perteneció a la junta directiva durante diez años y fue pregonero en el año 1991.

Otro Ernesto Rosado, en este caso su hermano, será el encargado de presentarla. «Estoy muy nerviosa porque es una responsabilidad». Familiares, amigos y compañeros del colegio acompañarán esta tarde a Pilar en el Gran Teatro, a partir de las ocho de la tarde.

En el transcurso del acto la cofradía distinguirá como hermana de honor a la agrupación de folclore El Redoble y, además, también se presentará la marcha que Manuel Sellers ha compuesto y regalado a la hermandad titulada 'Caleros', en honor a la calle del casco histórico por la que pasa cada primavera la talla en su desfile de descenso a la ciudad.

A modo de preámbulo, El Redoble realizará un pasacalles previo desde el quiosco Colón (situado en el parque de Gloria Fuertes) hasta el Gran Teatro. Esta actuación se iniciará a las 19.00. Los integrantes de la agrupación bailarán en San Antón mientras los asistentes e invitados acceden al recinto. La calle permanecerá cortada al tráfico de 19.00 a 20.00 horas.

El pregón marca el inicio de los actos de la Virgen de la Montaña, cuya procesión de bajada tendrá lugar el miércoles de la próxima semana, día 24. Partirá desde su santuario a las 17.00 horas.