Los niños de la pandemia se presentan al fin ante la patrona de Cáceres

Martín hará tres años el próximo mes de junio pero hasta este miércoles su madre, María Galán, no pudo cumplir un ritual que sí siguió ... con sus dos hijos mayores, Lucas, de ocho años, y Carlota, de cinco, cuando tenían pocos meses de vida: presentar al niño ante la Virgen de la Montaña. «Como nació en junio de 2019, el novenario de ese año ya había pasado. Mi intención era traer a Martín en 2020, pero con la pandemia se suspendió todo. En 2021 la Virgen tampoco bajó. Así que, por fin, este año estamos aquí. Sus hermanos vinieron cuando eran muy pequeños. Martín tiene dos años», resumía la madre momentos después de participar en uno de los actos más destacadas del novenario de la Virgen de la Montaña. «Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Pero es el año que menos gente he visto», resumía junto al altar de la Concatedral.

Tres años después del último acto –fue el 1 de mayo de 2019–, la Concatedral de Santa María volvió a acoger este miércoles la presentación de niños ante la patrona. En esta ocasión, no solo estaban convocados los nacidos durante los últimos doce meses –como suele ser habitual–, sino los cacereños que han llegado al mundo desde la última edición celebrada. Se esperaba tanto público, que la cofradía, de manera extraordinaria, ha programado dos jornadas en lugar de una para este acto, que hoy se repite (a las 16.00 horas). Sin embargo, la impresión del público veterano y los datos muestran que la participación no ha sido tan abultada como se preveía. Esta vez, por ejemplo, no se ha formado esa gran cola de carritos que otras veces alcanzaba el Palacio Episcopal.

Un total de 135 menores –según el dato facilitado por la cofradía– pasaron este miércoles delante de la imagen, situada en el altar mayor de la Concatedral y vestida con el manto número 160, de color salmón, donado por Marisa Antequera en octubre de 2021. En 2019 un total de 170 niños se presentaron ante la Virgen de la Montaña. Es verdad que al haber dos días programados el público está más dividido, pero no es menos cierto que debería de haber el triple de participantes al haberse cancelado las dos ediciones precedentes.

«Soy de India, vivo en Cáceres desde hace siete años y he traído a mi hijo a conocer a la patrona de la ciudad» Linda reygon

Ya en 2019 hubo una bajada significativa de niños con respecto a 2018, cuando se contabilizaron 290 recién nacidos en el acto. En 2017 acudieron 267 y en 2016, 264. En 2015 se alcanzaron 392 participantes. Estas cifras están ya muy lejos de los 500 niños presentados en 2009.

Ajena a la evolución de los datos, Santa María volvió a dejar estampas que acabarán formando parte de los álbumes familiares. Joaquín Pitarch y Amelia Keane presentaron este miércoles ante la Virgen de la Montaña a dos de sus tres hijos. El pequeño Óliver Joaquín tiene un año y Sol María Guadalupe, tres. Nació el 15 de abril de 2019 y ese año sus padres no la llevaron al novenario porque era muy pequeña. «Es la primera vez que vengo a este acto. Me parece muy bonito y emocionante», confesaba Amelia, originaria de Bruselas.

«Mi hijo Martín cumple tres años en junio pero hasta ahora no he podido presentarlo ante la Virgen» maría galán

Con apenas 27 días de vida presentó Elena Félix a su pequeña Celia ante la imagen. El bebé más pequeño de todos los que este miércoles pasaron por la Concatedral se llama Hugo y tiene 20 días. Una de las instantáneas más exóticas la protagonizó Linda Reygon, originaria de la India. Reside desde hace siete años en Cáceres y este miércoles no dudó en llevar a su hijo, Víctor, ante la Virgen de la Montaña.

«Venimos por tradición y porque somos creyentes», explicaban Mónica Durán y Carlos Rodríguez, padres de un niño llamado Dylan de un mes . «Es bonito traer a tu hijo ante la patrona», apostillaban ante la mirada atenta de los abuelos paternos.

Sin sacerdote

Uno de los detalles que sorprendieron de la celebración de este miércoles fue que sobre el altar no había ningún sacerdote para impartir la bendición a los niños, como venía siendo costumbre hasta ahora. Durante los últimos años solía participar el anterior obispo de la Diócesis, Francisco Cerro. Juan Carlos Fernández Rincón, mayordomo de la hermandad, explicó que cursó invitación al nuevo prelado, Jesús Pulido, y que no podía asistir por problemas de agenda. Ante esta situación, la cofradía decidió que solo estuviera presente el mayordomo y un directivo de la hermandad.