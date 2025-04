Una mujer optará por primera vez a presidir la cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres

María Belén García Trujillo, funcionaria en el Ayuntamiento de Cáceres de 51 años, optará a presidir la cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona ... de la ciudad, tal y como ha confirmado a este diario. Se trata de la primera mujer que se presentará a las elecciones que la hermandad convocará para elegir nuevo mayordomo, ya que el mandato del actual, Juan Carlos Fernández Rincón, expira este 2023.

Belén García, que es hija de Agustín García, muy conocido en la ciudad por ser durante 12 años jefe de gabinete del exalcalde del Partido Popular José María Saponi, asegura que ha decidido dar el paso por devoción a la patrona. «Se lo debo a la Virgen», asegura. Es, además, hermana del arquitecto Agustín García, que en 2008 también optó al cargo en las elecciones que ganó Joaquín Floriano. Ese año hubo, además, otros dos candidatos.

García, que es hermana de la cofradía desde que nació, se convirtió en una de las primeras mujeres que cargó con la patrona en 2011 cuando la cofradía reformó sus estatutos e igualó los derechos de los hermanos y las hermanas. Hasta entonces, solo los hombres podían llevar sobre sus hombros la imagen de la Virgen de la Montaña durante la procesión de bajada y la de subida como hermanos titulares. Durante el trayecto, se reservaba un tramo para que 'el pueblo' -personas ajenas a la hermandad- cargara con la talla. Y era aquí donde únicamente podían ejercer este derecho las mujeres hasta la modificación de las reglas. Los cacereños que no son hermanos de carga siguen pudiendo llevar a la patrona en este tramo, comprendido entre el Calvario y el Amparo.

De momento, la cofradía no ha convocado oficialmente las elecciones. El actual mayordomo, Juan Carlos Fernández Rincón, avanzó a este diario que la fecha manejada para las votaciones era la segunda quincena de junio. Y este miércoles ha precisado que serán a final de mes. Aunque él podría optar otros cinco años al cargo, ha rechazado esta opción. Sí planteó en junta extraordinaria la posibilidad de seguir un año más, pero esta posibilidad fue rechazada por los hermanos.

La nueva persona que se ponga al frente de la hermandad tendrá que asumir el reto de organizar una efeméride relevante: los actos del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Montaña, que tuvo lugar en octubre de 1924. La cofradía ha solicitado a Roma la concesión del año jubilar para que la celebración pueda arrancar en octubre de 2023 y se pueda prolongar durante todo un año.

¿Repetirá Joaquín Floriano?

Por ahora, nadie más ha comunicado públicamente su intención de presentare a las elecciones, aunque en los círculos cofrades suena el nombre del exmayordomo Joaquín Floriano, que de momento prefiere no pronunciarse hasta que se abra oficialmente el proceso. «No se han convocado elecciones y, por tanto, mi máximo respeto al actual mayordomo y la junta de gobierno. Es cierto que muchos hermanos me están animando a presentar candidatura y mostrándome su apoyo porque consideran que puedo seguir aportando cosas a la cofradía, pero hasta que no se convoquen las elecciones prefiero mantener ese respeto», señala.