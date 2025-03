La cofradía de la Virgen de la Montaña homenajea a la Guardia Civil de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 27 de abril 2022, 14:04 Comenta Compartir

Sigue la actividad en el novenario de la Virgen de la Montaña, que afronta sus días más intensos. Esta mañana la cofradía ha homenajeado a la Guardia Civil de Cáceres, como gesto de agradecimiento por el acompañamiento que los agentes prestan a la patrona en las procesiones de subida y bajada.

«No existe ningún documento en el que conste el acompañamiento a la Virgen de la Montaña, pero sí fotografías en las que la escolta se realizaba a caballo o con traje de época. Desde la cofradía se quiere agradecer ese gesto y esperemos que nos acompañen siempre. Gracias por vuestro trabajo y por vuestro amor a la patrona cacereña», señala la hermandad en el programa de mano del novenario.

El acto ha contado con la presencia de Rafael Roldán, jefe de la comandancia cacereña, a quien Juan Carlos Fernández Rincón, mayordomo de la hermandad, ha entregado una placa conmemorativa.

El homenaje a la Guardia Civil es uno de los dos programados durante este novenario. El primero se celebró la pasada semana y estuvo dedicado al colegio San Antonio con motivo de su centenario.

El novenario, que arrancó el pasado día 21 y finaliza el próximo domingo, 1 de mayo, con el retorno de la imagen al Santuario, se adentra en sus días más intensos. Esta tarde, a las 16.30, tendrá lugar una de las citas más esperadas. Se trata de la presentación de los niños ante la patrona. Como se ha suspendido durante las dos últimas ediciones y se espera que haya una gran afluencia de menores, de manera excepcional se han programado dos jornadas. Mañana se repetirá el acto a la misma hora.

Campaña de donación de sangre

Esta tarde, además, se desarrollará la XI campaña solidaria de donación de sangre en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre San Pedro de Alcántara. Se desarrollará de 17.30 a 21.30 en el Palacio Episcopal.

Y mañana, jueves, comenzará la campaña de recogida de comida no perecedera a favor del Banco de Alimentos de Cáceres. Continuará, además, durante la mañana del viernes. El viernes, precisamente, se iniciará el besamanto, que se prolongará también durante la jornada del sábado. Este año, como medida preventiva, no se besará la tela, sino que este gesto se sustituirá por una inclinación de cabeza. Por ello, la imagen no lucirá un manto largo, sino uno corto. El seleccionado para la ocasión es el número 56, de tusú de plata, que fue donado por Manuela de la Montaña Puerto, y confeccionado por las religiosas del Santuario.