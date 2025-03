Víctor Ullate: «Llegué a Cáceres destrozado y aquí me puse bien; estoy feliz de la vida»

El coreógrafo y bailarín Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) ha sido una de las figuras clave en la renovación y el impulso de la danza ... en nuestro país. Creador del Ballet Nacional de España fundó su propia escuela y compañía, por la que pasó la considerada «edad de oro» del ballet en España. El cierre de su compañía en 2019 por problemas económicos fue un golpe en su larga carrera, que resume el documental 'Víctor Ullate. La danza de la vida'. Firmado por Elena Cid, se estrena este jueves a las 20 horas en Extremadura en un pase en los Multicines Cáceres con invitación. Antes, a las 13, el bailarín, que vive en Villanueva de la Vera desde hace seis años, mantendrá un encuentro con alumnos del Conservatorio Superior de Danza. Son actividades enmarcadas en el Festival de Cine de Cáceres.

–Vive en Extremadura, ¿ya ha decidido quedarse?

–Vivo ya definitivamente aquí, en Villanueva de la Vera. Llegué antes de la pandemia y ya no he salido, bueno, he salido a Madrid, a Granada también voy pero en realidad viajecitos cortos y vuelvo. Mi casa está aquí.

–¿Tenía algún vínculo previo? ¿Cómo fue para ubicarse en esta región?

–No, no tenía ninguno, simplemente que hay una amiga nuestra que nos había hablado del entorno, del sitio, y que era maravilloso. Vinimos varias veces hasta que decidimos que era el sitio en el que queríamos vivir y así fue, primero la idea era por Candeleda, pero luego empezamos a conocer los primeros pueblecitos de la Vera, la zona nos gustó tanto que pensamos en dejar Madrid.

–¿Se puede decir que aquí ha encontrado algo así como el descanso del guerrero?

–Vivo en pleno monte, aquí hay una energía muy especial, tenemos un centro budista abajo, hay un centro zen, estamos rodeados de muy buena energía, las gargantas son maravillosas, paseo con mis perros y disfruto muchísimo de este entorno. Llegué deprisa y corriendo, tuve que dejarlo todo, 2019 fue un año muy duro, fue imposible seguir con la compañía, vine destrozado, pero gracias a esta energía y a esta fuerza que tiene esta tierra me puse bien, me puso en órbita. Estoy feliz de la vida, la gente extremeña es la leche, es divina, es simpática y generosa. Estoy enamorado de este entorno, me cuesta salir mucho de aquí.

–¿Qué ha supuesto para usted el documental que se proyecta hoy dentro del Festival de Cine de Cáceres?

–Ha sido un respiro, constatar que por fin la gente valora lo que he hecho porque han sido muchos años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años de querer que España tuviera lo que otros países tenían o tienen. España para la cultura es terrible, los artistas lo pasan muy mal porque están mal tratados, mal considerados y mal pagados, son los saltimbanquis de la vida. Lo bonito que tiene la danza, que tiene el trabajo y que tiene la música es que es necesario para el ser humano, porque sin eso todo sería un horror.

Público

–Pero el público responde bien a la cultura. En Madrid y en las giras en ciudades más pequeñas, si no es con tiempo, es difícil conseguir entradas para los grandes estrenos teatrales.

–Los teatros se llenan, el público es maravilloso, pero es cierto que nuestros políticos nos han olvidado completamente y todavía falta un poco de educación.

–¿Considera que la danza es la hermana pobre de las programaciones?

–Sí, sí, la danza es la hermana pobre, pero también los artistas de musical lo pasan mal. Hay artistas que tienen mucho nombre pero que a pesar de ello tienen que presentarse a audiciones que son una humillación. Esto no es como América, en donde si tú vales, te hacen suyo. Yo he tenido muchos alumnos que han estado en EEUU que se han hecho un nombre y se les quiere y se les adora.

–Pero a usted la danza le ha dado mucho, pese a todo.

–Puse mi vida al servicio de la danza. A mí me ha costado mucho todo lo que he hecho, como bailarín tuve un accidente muy grave, con mi compañía no fue fácil, fue un golpe muy grande que se perdiera todo y que no hubiese ayudas como ocurre en otros países. Lo dejé porque no tuve más remedio, un 40% se iba en sueldos, fue todo muy complicado, si tú pides lo que cuesta un espectáculo no se te contrata. Todo eso lo recoge el documental que ha hecho Elena Cid, es muy bonito y muy didáctico, es un reconocimiento que me ha levantado mucho la moral. Lo hemos llevado a muchos festivales y la gente se da cuenta de la dureza y de la belleza de la danza.

–¿Tiene algún proyecto previsto para Extremadura?

–En Mérida estrené Antígona en 2018. Esos trajes son una maravilla y me gustaría que estuvieran expuestos en un museo en Extremadura, en Cáceres, en Mérida o donde sea, me gustaría donarlos para que el público pudiese verlos y pudiese disfrutarlos. Ojalá se pueda.