Viaje en 700 páginas a Sidi Ifni, la mili salvaje de un arroyano

Sidi Ifni es, para muchos españoles, ese lugar de ensueño donde transcurrió su niñez. El minúsculo territorio marroquí, ocupado por España en 1934 ... y que se convirtió en el sueño colonial del franquismo es el escenario en el que se sitúa el libro 'La odisea de un arroyano en África-Ifni y el origen de la última guerra de España', un volumen de casi 700 páginas en el que el profesor universitario Ricardo Morán López traza la historia de dos países –España y Marruecos– a través de la figura de su padre, Ricardo Morán Paniagua. Este hombre, nacido en Arroyo de la Luz en 1933 fue destinado a Sidi Ifni para realizar allí el servicio militar obligatorio.

Morán Paniagua falleció a los 50 años cuando su hijo tenía solo 16, por lo que faltó una charla profunda sobre lo que esta experiencia suponía para él. «No tuvimos esta conversación y hablando con mi madre y sus hermanas fue muy frustrante saber que apenas dijo que lo había pasado muy mal, que había pasado mucho riesgo». Lo que en principio iba a ser una crónica recogiendo la información de veteranos, libros o artículos, se convirtió en algo mucho más ambicioso. «Aunque mi objetivo era humanista, quería centrarme en la vida de un soldado, cómo se encontraba y cómo lo vivía, pero me encontré con estos hechos históricos, que eran los últimos retazos del imperio español, la geopolítica del régimen y la descolonización que propició la ONU después de la II Guerra Mundial, al final es un hombre de pueblo que en realidad representa a tantísimos jóvenes de tantísimos pueblos de España en un momento histórico y en una época». Ese hombre humilde, su padre, aparece también en el libro, en una fotografía con tabuch, el típico gorro africano, y uniforme con las insignias de tiradores de Ifni de color dorado. Una imagen familiar que el autor vio en su casa junto a otra con un dromedario. «Yo preguntaba a mi familia, pero no me decían más que tres o cuatro cosas, así que decidí recomponer el puzzle pieza a pieza».

«Sufrían unas condiciones terribles, estaban maltratados física y mentalmente, mal vestidos, mugrientos»

Explica Ricardo Morán que en aquella época «los sorteos para el servicio militar eran tremendos, no nos podemos hacer una idea, un tío abuelo mío tuvo que ir a la guerra del Rif, cuando fue mi padre se estaba ya masticando la guerra de Ifni Sahara, aquello estaba muy caliente, por más que el régimen lo intentara ocultar», detalla el autor, profesor en la Facultad de Biología de la UEx. En el año 1954, cuando su padre tuvo que ir a hacer el servicio militar a Sidi Ifni se incrementaron las levas de soldados en la zona. «Se estaban quitando soldados nativos y poniendo a españoles, porque en la guerra del Rif se demostró que los que eran soldados moros para el ejército español desertaban o incluso asesinaban a sus compañeros».

En el año 1956 el rey Mohamed V volvió de su exilio al Marruecos francés, Marruecos se independiza y entrega el Rif, pero se queda con Ifni y el Sahara, además del protectorado Sur. La presión aumenta. «Mi padre estuvo justo en la quinta en la que se empezaron a despedir a los soldados moros, la descolonización y la presión del ejército de liberación nacional y de las fuerzas armadas reales».

Idealización

Se trata de un libro que apunta en contra de la nostalgia o la idealización de algunos relatos de los veteranos. «Desde el punto de vista humano sufrían unas condiciones terribles, estaban maltratados física y mentalmente, estaban mal vestidos, hambrientos, mugrientos, allí era un suplicio porque era un desierto, estaban infectados de parásitos, de ratas, no tenían ni una mínima higiene, la sanidad indecente y además estaban muy mal ocupados, lo que se utilizaba en los años 50 venía de los años 30, de la Guerra Civil, eran unas condiciones lamentables, conocer estos detalles me ha indignado pero lo he ido racionalizando y hago las críticas con datos y con fundamento». Cree que aunque a aquellos jóvenes que se decía que iban por «el honor y la patria», en cierta forma se les engañaba. «Honor no había, era una España paupérrima, iban allí por unas razones que no comprendían».

Sus críticas abarcan el Ejército y la Iglesia del momento. «La Iglesia era de una inmoralidad brutal, y además justificaba lo injustificable: las muertes, las masacre, las guerras». Apunta que el dictador Francisco Franco «utilizó a los soldados como mano de obra esclava para urbanizar y desarrollar una zona que era muy pobre, y luego les utilizó como material fungible cuando allí hubo mucho sufrimiento, mutilados y personas que sufrió taras físicas y mentales de por vida, ellos eran peones».

Franco retardó todo lo que pudo la entrega de Sidi Ifni, que se produjo, después de un juego de negociaciones con Mohamed V, el 30 de junio de 1969, tras un largo periodo de guerra no declarada.

Para documentarse ha tirado de asociaciones de veteranos, con artículos en los que estos describen sus vivencias. Desde la cuchara que utilizaban o las letrinas donde hacían sus necesidades hasta «el aburrimiento y el tedio, el maltrato que sufrían algunos, la sed y la mala alimientación». Aunque quizás no es el episodio de la historia de España más conocido hay numerosos libros, autoediciones en su mayor parte, en el que se relatan estos episodios, además de libros de historia.

Todo este proceso de documentación le ha servido para sumergirse en Sidi Ifini, a donde también ha viajado. «Es un homenaje a los veteranos, que se conozca su vivencia», resume.