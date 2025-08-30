HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las voladuras están muy próximas a algunas de las fincas del entorno del río Salor. HOY

Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres

Las obras de los trazados de la A-58 y la variante de Malpartida alteran la calma habitual de las fincas de recreo o viviendas habituales de esas zonas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:18

Una sirena con un potente sonido previene de que en breves instantes se va a producir una explosión. No pasan demasiados minutos cuando se produce ... el estruendo y una nube blanquecina se eleva sobre el paisaje de encinas, monte bajo y rocas graníticas que se sitúa a un lado de los primeros 10 kilómetros de la N-523 que une las capitales de Cáceres y Badajoz, en el terreno más próximo a las obras de la autovía A-58, que quedará encajado en una especie de sandwich entre las dos vías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  7. 7 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad
  8. 8 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
  9. 9 El singular pueblo de Cáceres que protagoniza una premiada historia en la gran pantalla
  10. 10 Los Reyes en Extremadura por los incendios: «Que todos visiten esta tierra tan bonita»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres

Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres