Los vecinos de Cuartos del Baño piden al alcalde que no retrase más las obras para habilitar una salida segura

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 17 de julio 2025, 10:33 Comenta Compartir

Es jueves de pleno municipal y los vecinos de Cuartos del Baño han aprovechado para llevar a cabo una protesta en la entrada del Ayuntamiento para pedir al alcalde que no se olvide de su problema: necesitan que se habilite el camino de Monte Almeida para no seguir quedándose aislados con cada crecida del río Salor. Con pancartas un grupo de unas veinte personas han llevado a cabo su protesta en la que se le recordaba que se tiene que cumplir una sentencia judicial. «Estuvimos en el pleno anterior y venimos a este también, el camino judicialmente se ha declarado público a través del juzgado de lo contencioso, el Ayuntamiento está obligado a incluirlo en su catálogo y recuperarlo, porque está perdido», explicaba Antonio Gil. Llevan meses esperando el inicio del fin de la situación a la que se enfrentan.

«El camino está perdido, no nos dejan pasar por el anterior y tienen que hacer las obras, porque es un bien público». Las obras están adjudicadas desde el mes octubre del año pasado pero aún no realizadas. «En invierno nos impide pasar el agua y en verano en caso de incendio estamos en una ratonera, nos quedamos sin comunicación por la vía pública».

El alcalde, al llegar al Ayuntamiento se ha parado a hablar con los vecinos argumentando que las obras ya están adjudicadas. «Pero no se trata de adjudicarlas sino de ejecutarlas, y si no están es porque faltaban tres permisos que se están gestionando ahora», indicó Gil. «Estamos preocupados y vamos a seguir insistiendo, en agosto no hay pleno pero en septiembre volveremos a insistir».

El alcalde Rafael Mateos señaló que aunque en efecto la obra está adjudicada se ha retrasado por dos motivos, el primero es que cuando iban a empezar las abundantes lluvias de la primavera generaron barro que hicieron inviable estos trabajos. Después empezó el periodo de cría de aves, lo cual también dificulta que se inicien las obras.

A las fincas de Cuarto del Baño se accede por el punto kilométrico 67,400 de la nacional 521. Este camino atraviesa el río Salor mediante un pequeño puente que es cubierto en épocas de crecida o suelta de las aguas del pantano de Valdesalor. Se trata de una vía centenaria, utilizada habitualmente por jornaleros de Aliseda para realizar labores agrícolas. Es la única vía de comunicación entre las fincas cuando por el río Salor corre abundante agua.

