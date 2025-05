Vecina del Alto de Fuente Fría: «He vivido 33 años aquí y me quieren echar, pero no sé nada»

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 27 de enero 2025, 23:14 Comenta Compartir

Joaqui García vive en estado de incertidumbre en el 17 del Alto de Fuente Fría. «No he vuelto a saber nada para irme. La ... empresa me llamó en junio y con lo que me ofrecían no tenía ni para alquilar otra vivienda», relata la mujer. Dice que desde entonces no ha tenido opción de negociar nada porque «ni siquiera me llaman». Hay más personas en esa situación. «Se están yendo con lo que les dan por sus casas, pero aún quedamos tres: Alberto, Ana y yo», resume Joaqui, que lleva 33 años en una casa familiar. Su madre, ya mayor, es propietaria de otra vivienda de las que habrá que derribar pero tampoco tiene ninguna notificación reciente. «Tengo una menor a mi cargo y digo yo que tendrán que negociar conmigo si me quieren echar, tendrán que ofrecernos unas condiciones dignas. No nos pueden echar así. No sé nada desde junio», insiste. Para Pedro Moreno, presidente de Amigos de la Ribera, carece de sentido sacar a los vecinos de sus casas cuando ni siquiera se ha diseñado aún el proyecto del nuevo parque que se va a construir.

De hecho, este colectivo medioambiental es uno de los afectados. Pedro Moreno está disponiendo desde hace años de una parcela junto a la Ribera en la que además de desarrollar distintas plantaciones al estilo tradicional tiene dos burros, 'Rogelio' y 'Fermina'. Ambos deberán salir, como ya informó HOY el pasado mes de julio. En la lista de derribos está la vieja casa de los Acedo, el considerado último molino harinero de la Ribera del Marco. Antes de cualquier demolición, defiende Pedro Moreno, el Ayuntamiento debería tener redactado el plan director de la Ribera, un documento que lleva años de retraso. También se solicitó un informe a la Dirección de Patrimonio sobre el valor del propio molino. Ese terreno forma parte de San Francisco 06.

