Vandalizan con pintura la escultura de Muñoz Chaves en el Paseo de Cánovas de Cáceres, restaurada hace nueve meses

El vandalismo se ceba con la escultura de Muñoz Chaves situada en el céntrico Paseo de Cánovas de Cáceres. La alegoría de la justicia, ... imagen situada bajo el busto del político liberal, ha aparecido pintada de color rosa en la zona de la cara, pechos, cabeza, pies y en una de sus muñecas.

Se da la circunstancia de que este grupo escultórico, el más antiguo del paseo cacereño (ubicado a escasos metros de la Fuente Luminosa), ha sido restaurado recientemente. Fue el pasado mes de febrero, hace nueve meses, cuando se despojó de la lona que lo había cubierto durante su recuperación. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica lo sometió a un 'lifting' total durante dos meses.

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha tomado nota de los nuevos desperfectos y anuncia que someterá la alegoría a una operación de limpieza. Y que dado el cuidado que requiere la pieza lo hará a través del área de patrimonio del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Durante la última intervención se llevó a cabo la reposición de la cabeza a la alegoría de la justicia, que en los últimos años ha sido blanco de actos vandálicos. En 1995 apareció con pintadas (como ahora) y decapitada. Se restauró en 1998. Y en 2015 un joven de 13 años volvió a destrozar la imagen con una barra de hierro. La cabeza había permanecido desde entonces en la sede del Consorcio a la espera de regresar a su ubicación original.

Devolver este grupo escultórico a su estado óptimo costó 14.000 euros en esta última intervención. El dinero salió de los presupuestos del Consorcio Ciudad Histórica y los trabajos estuvieron capitaneados por Fátima Gibello, restauradora municipal.

Aunque el busto principal es de bronce, el resto del grupo escultórico es de piedra y sufría un deterioro provocado por la humedad. Por eso, también se aplicó a comienzos de año un producto para hacer más impermeable la superficie con el fin de garantizar su conservación. La actuación incluyó además la colocación de focos para permitir que la estatua sea más visible.

Inaugurada en 1919

Esta escultura honra la memoria del político liberal Juan Muñoz Chaves. Fue inaugurada a comienzos del siglo XX, en 1919. El hombre al que recuerda fue un abogado que nació en Bienvenida (Badajoz) y que en el año 1855 presidió la Diputación Provincial de Cáceres. Vivió en la Torre de los Espaderos y fue enterrado en el cementerio de la capital cacereña. Entre 1907 y 1909 habría llevado el peso en el Congreso de los Diputados del proyecto de Administración Local.

El autor de esta escultura es Mateo Inurria, un relevante artista realista y modernista con obra en varias ciudades de España. Entre otras, en Madrid puede verse la escultura del Pintor Eduardo Rosales o la de Lope de Vega. En Córdoba firma la del Gran Capitán. Además del busto de Muñoz Chaves y de la alegoría de la justicia, el grupo escultórico de Cáceres luce los escudos de Cáceres y Badajoz.

La capital cacereña, y especialmente las fachadas, sufren un problema de vandalismo provocado por las pintadas. Desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica –el mismo organismo presidido por el Ayuntamiento que ha intervenido en la escultura– se llevan a cabo campañas periódicas para la eliminación de grafitis. Y próximamente el Consistorio actuará para mejorar la estética de cuatro calles del centro: Pintores, Paneras, Moret y San Pedro con diversas actuaciones.