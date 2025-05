Urvipexsa confirma una promoción de 100 viviendas protegidas en el Junquillo de Cáceres

Un centenar largo de familias se han interesado en adquirir una de las viviendas protegidas que tiene previsto construir Urvipexsa en el Junquillo. En ... julio de este año esta empresa pública de la Junta presentó en el Ayuntamiento de Cáceres una encuesta con la que pretendía garantizar, para lograr los créditos bancarios, que existe un número suficiente de interesados en los pisos protegidos que tiene previsto poner en pie. El máximo eran 260, pero con la demanda existente y tras tener cuatro meses abierto este proceso participativo ya está garantizado que se puedan empezar a construir el primer centenar.

«La respuesta ha sido tan buena que estamos tramitando ya dos fases, dos torres de cincuenta pisos cada una», señala Alfonso Encinas, gerente de Urvipexsa, que anuncia que actualmente se está en plenos trámites administrativos, a punto de licitar la dirección de obras y el proyecto de ejecución. Hasta el momento se cuenta con un proyecto básico que se ha adaptado a la nueva normativa, ya que este era de 2016.

Es la primera promoción de pisos públicos que se hace en la ciudad después de años. La última que promovió Urvipexsa se inició hace 15 años, en el 2009. Llega en un momento de fuerte crisis de la vivienda y con un aumento generalizado de los precios del alquiler, que han sufrido un incremento del 19% en el último año. «Actualmente no se construye mucha vivienda pública y lo que se construye es muy caro, y aquí entramos nosotros para ayudar a la gente a que se pueda comprar una casa, una casa bonita», destaca Encinas.

Las familias interesadas en optar a uno de estos pisos no puede tener ingresos superiores a los 29.400 euros

El 30 de noviembre se cierra el plazo de este sonde, que puede volver a abrirse para continuar con esta promoción, según indica el gerente de esta empresa. Se puede participar rellenando un impreso en el que hay que consignar los datos personales de los solicitantes, el número de miembros que tienen ingresos en la unidad familiar y el total de los ingresos. Los interesados pueden recibir más información en el teléfono 927 21 19 29.

Tras la encuesta tiene que llevarse a cabo una criba que elija a los candidatos a hacerse con una de las viviendas del Junquillo. En ella se tendrá en cuenta las condiciones económicas de los demandantes. El primer indicador que se valora es el IPREM, las siglas de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es el índice de referencia en España y que actualmente es de 8.400 euros. Para acceder a estas viviendas los ingresos máximos no han de superar 3,5 veces el IPREM, es decir, que la familia no podría superar los 29.400 euros de ingresos.

Ese es el baremo máximo, pero también hay un mínimo que trata de garantizar que una familia puede afrontar el gasto dedicado a la vivienda. «El criterio es que no dedique más de un tercio de sus ingresos al abono de la hipoteca», señala Encinas. «Si no, el banco no se la concedería». Actualmente se está en conversaciones con dos entidades financieras para apuntalar económicamente este proyecto.

En esta fórmula para fomentar la vivienda pública que promueve Urvipresa tienen una parte vital los bancos. «Nosotros nos autofinanciamos, vamos al banco para que nos deje dinero para hacer la obra y después este se pondrá en contacto con los clientes que hayamos seleccionado para hacer ese 'scoring' (la baremación)».