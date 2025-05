Unidas Podemos ve «con preocupación» los primeros cien días de Gobierno de Rafael Mateos

«Con honda preocupación observamos el avance de la acción de Gobierno del equipo de Rafael Mateos», declara la portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos ... en Cáceres, Consuelo López, en relación a los primeros cien días de Gobierno de Rafael Mateos.

«Un dirigente que se presentó ante la ciudadanía con un talante moderado y que tan solo dos meses después de acceder a la alcaldía ha dado entrada en los órganos de Gobierno de nuestra ciudad monumental a la ultraderecha», ha manifestado refiriéndose al nombramiento del portavoz de Vox, Eduardo María Gutiérrez, como miembro de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. «Además, cuando denunciamos este nombramiento, el alcalde no tuvo reparos en calificar este partido ultraderechista, que niega la violencia de género, como su socio preferente».

Otra de las críticas de la formación al gobierno popular se centra en la gestión del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. «El IMAS es fundamental para garantizar la igualdad de los cacereños y garantizar también el acceso a mayores cotas de bienestar para los grupos vulnerables», subraya la formación. En este sentido consideran «una enorme falta de respeto« que su titular, Encarna Solís, compagine sus responsabilidades municipales con la gerencia del Área de Salud de Cáceres, un área que atiende a 196.000 personas, «lo que supone cien mil personas más que los y las vecinas de nuestra ciudad».

«Este doble cargo pone en evidencia lo poco que le importa a Rafael Mateos la protección y promoción de los grupos vulnerables, como tampoco tiene en gran consideración las necesidades de políticas de Mujer, Igualdad y derechos LGTBI», señala López.

Por otra parte, Unidas Podemos refiere al rechazo del gobierno popular a la moción presentada en el pleno de septiembre para crear una Red Municipal de Medidores Ambientales para ayudar al ayuntamiento a controlar de forma permanente los parámetros de nivel de ruidos y la calidad del aire y del agua. Una Red «más necesaria hoy que en 2018 tras haber sufrido dos brotes estivales consecutivos de legionella y contar con la nefasta posibilidad de la próxima apertura de una mina de litio en las faldas de la Montaña».

Por último, Consuelo López ha criticado el anuncio de Rafael Mateos de invertir tres millones del 2% Cultural financiados por el Ministerio responsable para el arreglo integral de la plaza de toros. «¿De dónde salen estas cuentas y a cuánto nos va a salir a cada cacereño, a cada cacereña la corrida de toros? ¿Quiere entrar el ayuntamiento en el libro Guiness por organizar las corridas más caras de la historia?», se ha preguntado la portavoz.

«Este gobierno no es ni moderado, ni feminista ni mucho menos ecologista por lo que nuestro balance de estos primeros cien días no puede ser más negativo. Estaremos vigilantes para que nuestra ciudadanía no sufra las consecuencias de la falta de interés del equipo popular por su salud, su bienestar, su medioambiente y la igualdad real», concluye López.