Unidas Podemos critica la rebaja del impuesto de obras al Palacio de Godoy Dice que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar más de 120.000 euros por la bonificación del 50% del ICIO al hotel

Redacción CÁCERES. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El grupo municipal Unidas Podemos ha criticado que el Ayuntamiento de Cáceres ha dejado de ingresar en las arcas municipales más de 120.000 euros gracias a la bonificación del ICIO (Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras) que se ha concedido al Hotel Palacio de Godoy.

El concejal de la formación morada Álvaro Jaén ha indicado que, en la Comisión de Economía, «solo» su grupo político ha votado en contra de una bonificación del 50% en el ICIO, por un total de 122.104,75 euros, a la que el nuevo hotel se ha acogido en calidad de monumento histórico. «El resto de grupos municipales, ha votado a favor y por tanto ha salido adelante», ha señalado.

Jaén ha recordado que ya en 2019 el gobierno autonómico apoyó al inversor privado a través de Avante con la inyección de más dos millones de euros mediante la aportación del propio inmueble para la rehabilitación del palacio y su conversión en un hotel de cinco estrellas adscrito a Hilton.

«Un edificio de propiedad pública que estuvo varios lustros cerrado y que vecinos y colectivos de la zona demandaron que se rehabilitara y se le diera un uso que pudieran disfrutar los vecinos y vecinas, y en general toda la ciudad», ha indicado.