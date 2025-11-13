HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Unidas Podemos critica la rebaja del impuesto de obras al Palacio de Godoy

Dice que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar más de 120.000 euros por la bonificación del 50% del ICIO al hotel

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El grupo municipal Unidas Podemos ha criticado que el Ayuntamiento de Cáceres ha dejado de ingresar en las arcas municipales más de 120.000 euros gracias a la bonificación del ICIO (Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras) que se ha concedido al Hotel Palacio de Godoy.

El concejal de la formación morada Álvaro Jaén ha indicado que, en la Comisión de Economía, «solo» su grupo político ha votado en contra de una bonificación del 50% en el ICIO, por un total de 122.104,75 euros, a la que el nuevo hotel se ha acogido en calidad de monumento histórico. «El resto de grupos municipales, ha votado a favor y por tanto ha salido adelante», ha señalado.

Jaén ha recordado que ya en 2019 el gobierno autonómico apoyó al inversor privado a través de Avante con la inyección de más dos millones de euros mediante la aportación del propio inmueble para la rehabilitación del palacio y su conversión en un hotel de cinco estrellas adscrito a Hilton.

«Un edificio de propiedad pública que estuvo varios lustros cerrado y que vecinos y colectivos de la zona demandaron que se rehabilitara y se le diera un uso que pudieran disfrutar los vecinos y vecinas, y en general toda la ciudad», ha indicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Unidas Podemos critica la rebaja del impuesto de obras al Palacio de Godoy