Unicaja reforma para oficinas dos plantas de su céntrico edificio de la calle San Pedro, en Cáceres

El edificio de Unicaja Banco de la céntrica calle San Pedro, en Cáceres, está en obras. La entidad financiera, resultante de la fusión por absorción entre Unicaja y Liberbank en 2021, ha iniciado los trabajos para reformar dos de sus plantas y destinarlas a oficinas, tal y como ha confirmado el banco a este diario. Las renovadas instalaciones serán para uso propio.

Durante las semanas previas se ha podido ver en las inmediaciones del edificio, por el acceso que hay desde la calle Clavellina, a varios operarios desocupando de mobiliario los pisos donde se va a intervenir. La empresa encargada de llevar a cabo la reforma es Limcasa, cuya sede se encuentra en Salamanca. Esta intervención no afecta a la oficina de atención al público que la entidad tiene en el piso bajo, que sigue funcionando con normalidad. Es independiente del resto de estancias del bloque y su última remodelación se llevó a cabo en 2016.

El edificio se construyó en 1968 para acoger la sede central de la antigua Caja de Ahorros de Cáceres

En el año 2012 había 70 trabajadores en el inmueble

Situado en el número 15 de la calle San Pedro, en pleno centro urbano, la historia de este inmueble ha transcurrido de manera paralela a los cambios experimentados por la banca. Fue construido en 1968 y cuenta con una superficie de 4.032 metros cuadrados. Tiene como uso principal el de oficinas y una de las ventajas que ofrece es que dispone de una doble salida.

En San Pedro estuvo la sede central de la antigua Caja de Ahorros de Cáceres desde octubre de 1968. Tras la fusión con Caja Plasencia fue sede institucional de Caja Extremadura. Y a partir de 2004 esta sede institucional se trasladó hasta el Palacio de Mayoralgo.

El último movimiento importante que se ha llevado a cabo, hasta ahora, en el interior del edificio tuvo lugar hace casi una década. A finales de 2016 Liberbank decidió llevarse a todos sus trabajadores adscritos a los servicios centrales desde la calle San Pedro hasta el Mayoralgo, en pleno corazón monumental. En el año 2012 había 70 empleados en las oficinas que ahora están en remodelación. Desde ese mismo año la entidad financiera se mostraba abierta a escuchar ofertas por este inmueble, dentro de una estrategia global, más amplia, enfocada entonces en la venta de los activos improductivos. Ahora los planes parecen haber cambiado para el edificio. Unicaja prevé que la reforma actual esté finalizada antes de final de año.

Clavellina

No es la única obra que hay ahora mismo en el entorno. También en la calle Clavellina, muy cerca del acceso lateral del edificio de Unicaja, avanza la remodelación de lo que será la sede de la Fundación Atrio, que adquirió en 2023 al Obispado el edificio situado en el número 7 para crear una escuela de música de alto rendimiento y un espacio para conciertos y otros actos sociales, aprovechando el salón de actos ya existente (conocido como 'sala Clavellina').

En estos momentos lo más llamativo es ver completamente desmontado el lucernario vertical que cubría buena parte de la fachada del edificio. La nueva sala de audiciones tendrá acabados de madera, concha acústica para mejorar la calidad del sonido, un escenario más grande y capacidad para 400 espectadores.

El estudio de arquitectura Carbajal de Sevilla es el responsable de la actuación. También fue el encargado de diseñar la edificación original, que data de 1974. Tal y como ha publicado este diario, el programa de actuación contempla que las plantas baja y primera se destinen íntegramente a la sala de audiciones, que tendrá una capacidad próxima a los 400 espectadores. Hay que recordar que, hasta ahora, Clavellina tenía un aforo que rondaba las 250 localidades, por lo que la sala amplía un 60 por ciento su capacidad. Se dotará este espacio de concha acústica y sala de espera para los intérpretes, que hará las veces de camerino accesible si eventualmente es necesario.

Las plantas superiores albergarán las habitaciones que ocuparán los alumnos de música becados por la fundación. Habrá, en total, 18. El proyecto contempla agrupar de dos en dos los dormitorios actuales, con el fin de conseguir cuartos más amplios y mejorar, además, los espacios de almacenamiento y aseos. Se reordenarán las zonas comunes para mejorar su funcionalidad y vincularlas en mayor medida con el patio del edificio, cuyo fondo medianero recuperará la celosía vegetal original.

Habrá salas de ensayo en la segunda planta, un salón en el tercer piso y una sala de lectura en la cuarta planta. El proyecto incluye además adecentar los sótanos manteniendo el aparcamiento existente.

Fue el cuartel general de HBO durante los rodajes de 'La casa del dragón' El edificio de Unicaja (salvo la oficina de atención al público que hay en el bajo) lleva casi una década vacío, desde que en 2016 los trabajadores adscritos a los servicios centrales fueron trasladados desde aquí hasta el Palacio de Mayoralgo. Pero en este tiempo ha habido un periodo en el que las instalaciones se convirtieron en el cuartel general de HBO durante el rodaje y los preparativos de la serie de 'La casa del dragón'. Ocurrió en 2021 y 2023, durante la grabación de la primera y segunda temporada. El mismo equipo técnico también visitó la ciudad en 2016, en este caso para el rodaje de la séptima temporada de 'Juego de tronos'. En este caso, la oficina efímera se instaló en el palacete de la Plaza de la Concepción.

