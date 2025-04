El Tribunal Supremo zanja el contencioso sobre la Torre Redonda y resuelve que es propiedad de Cáceres

Los tribunales vuelven a dar la razón al Ayuntamiento de Cáceres en un contencioso sobre la muralla almohade. En este caso se trata de los ... Torre Redonda y una parte que da acceso a la misma. El caso había pasado en febrero de 2023 por la Audiencia Provincial, que confirmó que la propiedad era municipal. Una particular había acudido a los juzgados sobre la base de un acuerdo de 1762 que concedía a Antonio María de Ulloa y Carvajal la «gracia y merced» de ambas zonas. Señalaba que son elementos vinculados a su vivienda de dos plantas ubicada en la calle Puerta de Mérida.

El juzgado de primera instancia y posteriormente la propia Audiencia rechazaron esos argumentos al señalar que aquel acuerdo del siglo XVIII no se corresponde con un título de propiedad o dominio. De hecho, se apuntaba que la muralla y la torre son bienes de dominio público de carácter inalienable e inembargable

El caso había llegado hasta el Tribunal Supremo con un recurso de casación que interpuso la representación letrada de la mujer contra la sentencia de febrero de 2023 que rechazó ya su recurso de apelación inicial. En una providencia de 26 de marzo, el Tribunal Supremo no admite tampoco este recurso de casación por lo que se da por zanjado el contencioso también en la vía judicial.

El caso ha pasado por la Junta de Gobierno local celebrada esta mañana. El Ayuntamiento ha reseñado que se rechaza el recurso, según recoge la resolución, «por carencia manifiesta de fundamento por impugnar la interpretación del contrato, sin atenerse a los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el acceso al recurso de casación (ser la interpretación arbitraria, irracional, ilógica o contraria a un precepto legal)».

«La parte alega y pretende simplemente una interpretación distinta de la de la Audiencia, lo que no cabe, no justificándose que la interpretación que hace la Audiencia sea ilógica, arbitraria o contraria a precepto legal. Estamos además ante un acto administrativo en el que por tanto no existe interés casacional», recoge. De esta forma la sentencia anterior se considera ya firme y la recurrente deberá hacerse cargo de las costas.

La Torre Redonda forma parte de los referentes turísticos de Cáceres y ha entrado en los planes del Consistorio para poder hacerla visitable. Para ello se iniciaron las obras de remodelación de esa parte de la muralla en una segunda fase de las intervenciones que sin embargo fue paralizada tras retirar el Ministerio de Transportes su subvención de 844.000 por cambios en el proyecto. Un segundo litigio ha enfrentado, a su vez, la constructora adjudicataria y al Ayuntamiento.