Tres años de cárcel para el camello que vendió cocaína adulterada en Coria ocasionando una muerte

«Con este acuerdo de condena al que hemos llegado, se da una oportunidad a una persona que está rehabilitada, que asume su error y ... está muy arrepentida de haber tomado una decisión equivocada en su vida como fue el dedicarse a vender cocaína», afirmó este jueves Laura Martín Mangas, abogada del joven que en el mes de agosto del 2021 vendió en Coria cocaína adulterada, que causó la muerte de un varón de 37 años y provocó daños leves en otros nueve consumidores.

El acuerdo al que han llegado acusadores y defensa, es que la Audiencia Provincial de Cáceres le condene a tres años de cárcel por la venta de cocaína, y pagar una multa total de 2.700 euros por el homicidio imprudente, considerado menos grave, y causar lesiones a nueve personas. El condenado ha aceptado pagar a la viuda y a los tres hijos pequeños del fallecido un total de 150.000 euros en concepto de indemnización. En un principio la familia del fallecido pedía 415.000 euros de indemnización y la fiscalía 360.000 euros.

El condenado no tenía antecedentes penales hasta ahora, y desconocía que la droga estuviera adulterada. «Es que la droga se la dieron así, y así la vendió -recalca la abogada defensora-. Él no es consumidor y no la probó. No la tocó, no la adulteró».

Ya ha estado seis meses en la cárcel, por lo que lo que debe de cumplir son dos años y medio de pena, que la abogada, visto las circunstancias personales, espera que no se le prive de libertad, esperando en último extremo que se le aplique el tercer grado, para que pueda seguir trabajando para pagar la indemnización. Él es autónomo, tiene su propio negocio.

En el mes de agosto de 2021 se produjeron dos muertes por cocaína adulterada: Una en Coria y otra en Plasencia. Por la muerte de Plasencia se sigue otro procedimiento ya que fueron otras personas las que vendieron la droga. Aún no se ha celebrado el juicio por la muerte de Plasencia.

Freír huevos con fairy

La cocaína vendida en Plasencia y en Coria, que causó dos muertes y 15 heridos, estaba adulterada con atropina, que puede producir colapso circulatorio, insuficiencia respiratoria, parálisis y coma. En el caso del fallecido en Coria era una persona con problemas graves de salud, que ya le había provocado el ir a urgencias con el consumo de cocaína sin adulterar con atropina.

Este caso de droga adulterada fue muy llamativo, ya que empezaron a circular audios por whatsApp en los que se indicaba que gente que la había consumido había realizado cosas totalmente absurdas, como cocinar unos huevos fritos con fairy, o decir en un bar que le estaba acosando una chica y era un taburete, otro destrozó su propia casa y otro se hizo cortes en la cara.